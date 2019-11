'Sj. Makedonija i Albanija su ispunile zahtjeve za pregovore'

U Hrvatskom saboru su prilikom rasprave o izvješću o sastancima Europskog vijeća pozicija i oporba u srijedu osudile činjenicu da nisu otvoreni pretpristupni pregovori EU sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom iako su ispunile sve tražene zahtjeve, kao i slovensku blokadu Hrvatske pri ulasku u schengenski režim.

Joško Klisović (Klub SDP-a) je rekao kako su Sjeverna Makedonija i Albanija spremne za pristupne pregovore Europske unije, ali da očito sama EU to nije.

U vezi s pristupanjem schengenskom graničnom režimu Klisović je rekao da je Hrvatska ispunila sve tehničke zahtjeve za to te da je to potvrdila i Europska komisija. Upitao je kako će se s obzirom na slovensku blokadu s tim u vezi postaviti Hrvatska kao i u svezi s najnovijim izvješćem slovenske obavještajne službe.

Klisović je podržao povećanje proračuna Europske unije, kao i uvođenje poreza na financijske transakcije i digitalne usluge, ali i ocijenio da to neće imati puno efekta za Hrvatsku ako i dalje bude posljednja država prema povlačenju sredstava iz EU fondova.

Podsjetio je kako je SDP podržao novi sastav Europske komisije u cjelini kako bi što prije počela raditi, no da to ne bi učinio da se glasovalo o svakom njezinom članu pojedinačno.

U tom smislu osvrnuo se na hrvatsku članicu u Komisiji Dubravku Šuicu i dodao kako nisu zadovoljni odgovorima koje je dala u vezi njezine imovine, kao ni činjenicom, kako kaže, da nije glasovala u Europskom parlamentu za osudu kršenja vladavine prava u Poljskoj i Mađarskoj, kao ni za ravnopravnost spolova kojima bi se izjednačila primanja muškaraca i žena za isti posao.

Miro Bulj (Most) ustvrdio je kako je Hrvatska najneravnopravnija država u Europskoj uniji jer nema hrabrosti zauzeti se za svoga, običnog čovjeka i istaknuo kako se treba boriti da hrvatski ljudi budu ravnopravni s drugim građanima Europske unije. To je pitanje svih pitanja, poručio je Bulj. Upozorio je da je Hrvatska povukla tek 10 posto novčanih sredstava iz fondova Europske unije i da nije dobro odradila zadaću. Rekao je i da Hrvatska ima pravo proglasiti isključivi gospodarski pojas, ali to ne čini.

Bulje je ustvrdio je da Hrvatska vodi katastrofalnu politiku prema Srbiji, a da je ponašanje hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović sramotno jer je, kako je rekao, "četniku Aleksandru Vučiću obećala da više neće spominjati velikosrpsku agresiju".

To ne može biti dok se ne sazna sudbina svih nestalih u Domovinskom ratu i naplati ratna odšteta, istaknuo je Bulj.

Upozorio je kako nije održana ni jedna sjednica povjerenstva za praćenje pristupnih pregovora Srbije Europskoj uniji niti za mandata bivših ministara vanjskih i europskih poslova Marije Pejčinović Burić i Davora Ive Stiera, a ni aktualnog Gordana Grlića Radmana što je ocijenio nedopustivim i upitao zašto se toliko štiti Srbija.