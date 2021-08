Na terasi hvarskog restorana Gariful od "petsto zvjezdica", naslonjen na ogradu, pozira Michael Jordan. Nešto prije toga fotografirao se noseći nekakav čudnovati kofer u ruci, sjajno raspoložen s osobljem i kuharima - kako i ne bi kad su mu spravljali tradicionalne dalmatinske delicije tipa jastog u umaku od avokada, špageti u umaku od šampanjca i jakobovih kapica ili korčulanski makaruni s mesom morskog ježinca, sušenim rajčicama i pjenom od limuna. Znate već, ono što većina nas gleda u kulinarskim emisijama, ali nikad ne spravi jer obično nedostaje jedan sastojak. Recimo jastog, avokado imamo.

I majstori su zanata ovi iz Garifula, nema što. Zašto bi inače tamo samo ovoga ljeta navraćali Gospodin Zrak, Valentino Rossi, Jan Oblak, Bojan Bogdanović... Da dalje ne nabrajamo.

Uglavnom, svi koji su bili gladni, a zarađuju više od pet milijuna dolara na godinu. Budimo realni, za njih su rezervirane delicije i oni su ih spremni platiti. Pošteno.

Nije njihov problem što postoji i ona druga strana Dalmacije ili općenito hrvatskog turizma. Što bi se Michael Jordan, kad pristane na Zapadnoj obali u Splitu, bavio time ima li onaj tko mu je naplatio vez uopće koncesiju?

Ili što u Požeškoj ulici (ne u Požegi, nego u Splitu) netko preuredi garažu (da, garažu!) u apartman pa ga renta očajnim turistima jer u špici sezone nije bilo apartmana uopće, a kamoli od 70-80 eura na noć.

Ako si došao na more s djecom i otkazali su ti, recimo, apartman... Ma spavat ćeš i u garaži ako treba, samo da ne moraš na klupi ili u kaleti. I'm too old for this shit, vjerojatno pomisli siroti Poljak Piotr kad shvati da je garaža najbolji smještaj koji u tom trenutku može naći u Splitu.

Plati i unese svoje stvari u apartman pored kojeg je velika i važna naljepnica - "NO PARKING".

Možda i ne trebamo ići toliko daleko, do te Požeške ulice. Samo da je plovio tuda koji dan ranije Jordan je dalekozorom sa svoje jahte, s kubanskom cigarom u ustima i bocom tequile od 31.000 kuna za stolom, baš u samom Hvaru mogao pogledati utakmicu.

Ne košarkašku, više kao neki "fight club". Naime, u hvarskoj luci pomlatili su se - baš ono UFC, high kick i to - iznamljivači brodova. Zbog 200 kuna, kažu. Jedan je preoteo turiste ovom drugome, dao 200 kuna nižu cijenu i eto ti ga na - za te pare dobio, što bi jedan kolega, MMA neznalica rekao - "low kick" u vrat!

Tukli su ga ko Bill Laimbeer i Pistonsi velikog Michaela.

To je, dakako, posebnost Dalmacije. U istom gradu Poljak Piotr, Čeh Jiri ili Hrvat Ivica šetat će najlipšom rivom na svitu, jesti najgori hamburger na svitu i misliti se:

- Pa tko mi je naplatio 45 kuna za ovo sranje?

Taman kad zagrize da se ne baci, šta će kad je već platio, na Zapadnoj obali pored njega iz jahte će se iskrcati netko neobično nalik na Michaela Jordana, pa proći pored plavog i sivog kontejnera za smeće i nestati u limuzini.

Nešto sjevernije, u Trogiru, šetat će rivom česti gost Bernie Ecclestone. Ali nitko ga neće vidjet jer - nema struje! Štakor je zagrizao kabel i nestade struje i Hrvatima, i Poljacima i dragom gostu Bernieju. Koji dan ranije, par sto metara od rive kojom obično šeće Bernie, izbio je nejsvakidašnji fajt običnih smrtnika.

Ne UFC ko na Hvaru, ovo su ipak bili "fejsbuk-ratnici". Naime, vatrogasci iz Slavonije posvadili su se s konobarima u pizzeriji jer su naručili pizzu od 79 kuna, ali ne i piće. Pa su imali problem jer im nisu dali sjesti.

Tipična hrvatska posla. Donijeli su, kažu vlasnici, piće sa sobom. A to se ne smije. osim ako niste Michael Jordan pa u onom neobičnom kovčeru možete donijete sa sobom u Gariful tequilu jer ste vi Michael Jordan. Ili kubanke.

Pa zapaliti makar vam iznad glave pisalo NO SMOKING, natočiti tequilu iz kovčega i je.. vam se živo za pravila kuće.

Svak će iz takve Dalmacije, naravno, otići sa svojim dojmovima. Vatrogasac Ivica razočaran jer ju je gasio, ali su ga otjerali. Razmišlja o tome da se nikad ne vrati. I da je više ne gasi. Poljak Piotr parkirat će u Varšavi u garažu i pitati se:

- Kako je, do vraga, moguće da sam ovu garažu iznajmio za 100 eura na mjesec, a ovaj mi je u Splitu uzeo 70 eura na jednu noć?!

Jordan će pak javiti Kukoču da je guštao na jet skiju i da se iduće ljeto obavezno vide u Garifulu na jastogu s avokadom. Žalit će se, doduše, da mu je neka baba zvala policiju jer je valjda preglasno puštao Mišu Kovača na jahti pa je morao otić s Hvara.

Kasnije, očevici u zračnoj luci zaklet će se da su vidjeli nešto kad je Michael skinuo one "naočale za varenje" koje je nosio.

Nešto kao da je zablistalo u stotinama boja. Dalmacija u Jordanovom oku.