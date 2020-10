Sjednica odbora za nacionalnu (ne)sigurnost žarište korone: Tko je sve morao u izolaciju?

Znamo i da saborski zastupnici odlaze na dvotjednu pauzu, pa je pravo pitanje - tko od poznatih ličnosti u hrvatskoj politici - nije u samoizolaciji? Ili na odmoru?

<p>Više je zaista teško pamtiti tko je zaražen, tko mora u samoizolaciju, tko je mora doći na posao, a tko raditi od doma. Nismo epidemiolozi da vodimo popis, ali danas, osim što je broj novih slučajeva u Hrvatskoj dosegnuo novi rekord (1131 novozaraženih), bilježimo i rekordni broj vijesti o političarima koji su morali u samoizolaciju. </p><p>Znamo i da saborski zastupnici odlaze na dvotjednu pauzu, pa je pravo pitanje - tko od poznatih ličnosti u hrvatskoj politici - nije u samoizolaciji? Ili na odmoru?</p><h2>Mini žarište - sjednica Odbora za nacionalnu sigurnost</h2><p>Sve je krenulo, ironično, od sjednice Odbora za nacionalnu <strong>sigurnost</strong>. Iz Sabora su u petak ujutro potvrdili da je SDP-ov <strong>Franko Vidović</strong> pozitivan na koronavirus te da zastupnici koji su u srijedu bili sa njim na sjednici odbora, u petak iz predostrožnosti neće doći u Hrvatski sabor. U samoizolaciji su još uz Vidovića, koji je zaražen i Škoro, SDP-ovi <strong>Nikša Vukas</strong>, <strong>Mišel Jakšić </strong>te četiri saborske službenice, obavijestili su iz saborske službe.</p><p>Saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost u srijedu je, na zatvorenoj dvosatnoj sjednici, raspravljao o koruptivnoj aferi Janaf i curenju informacija. Na toj je sjednici uz članove odbora i policijske čelnike bio i niz drugih sudionika, među njima i glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, šefica Uskoka Vanja Marušić i šef SOA-e Daniel Markić.</p><h2>Reiner preventivno ostao kod kuće, ovo mu nije prva samoizolacija</h2><p>I akademik <strong>Željko Reiner </strong>preventivno je danas kod kuće, nakon što je u utorak, prvog radnog dana nakon samoizolacije, radio u ambulanti sa sestrom koja se u četvrtak razboljela „i postala pozitivna“.</p><p> "Po savjetu epidemiologa sam ostao kod kuće i u ponedjeljak ću se testirati, pa vidjeti hoću li, budem li negativan, moći nastaviti raditi pod pojačanim epidemiološkim nadzorom ili ću opet ići u samoizolaciju. A to stvarno ne bih rado“, ističe Reiner. Kaže da se osjeća dobro i „posve zdravo“.</p><p> Akademik Reiner 'prvu' je samoizolaciju odradio nakon što je početkom listopada bio u kontaktu sa pozitivnom osobom. </p><h2>Zbog zaraženog Vidovića u samoizolaciji SDP-ovci Vukas i Jakšić</h2><p>Potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk u petak je izvijestio da su, zbog zaraze SDP-ova Franka Vidovića koronavirusom, u samoizolaciji i njegove stranačke kolege Nikša Vukas i Mišel Jakšić.</p><p>“Zbog zaraze koronavirusom Franka Vidovića trenutačno još Mišel Jakšić i Nikša Vukas, koji su također bili na sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, ostali su kod kuće. Radimo tehničke pretpostavke da glasaju videolinkom", rekao je.</p><p>Provjerili smo sa stručnom službom i Vidović se nije zadnjih desetak dana pojavljivao u prostorijama Kluba tako da za druge članove nema potrebe za odlaskom u izolaciju, a treba vidjeti što će nadležne službe reći za ovu dvojicu zastupnika i sve druge koji su bili na sjednici Odbora pa će tako i postupiti”, kazao je Bauk novinarima u Saboru.</p><h2><br/> Glavna državna odvjetnica, njen zamjenik i šefica Uskoka u samoizolaciji</h2><p>Prema uputi epidemiologa glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek, njen zamjenik Darko Klier i ravnateljica Uskoka Vanja Marušić će biti u samoizolaciji do 28. listopada, izvijestilo je Državno odvjetništvo.</p><p>Navode da su epidemiolozi takvu odluku donijeli "nakon epidemiološkog izvida vezano za prisutnost troje državnoodvjetničkih dužnosnika i raspored sjedenja u dvorani u Hrvatskom saboru u kojoj je održana sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost".</p><p>U DORH-u ističu da će glavna državna odvjetnica veći dio svojih poslova obavljati od kuće "koristeći sredstva elektroničke komunikacije".</p><p>Dodaju i da rad Državnog odvjetništva "ni u jednom trenutku nije i neće biti doveden u pitanje s obzirom da Zakon o državnom odvjetništvu propisuje tko ju mijenja u njenoj odsutnosti, pri čemu je potrebno znati da Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske ima prvog zamjenika i još 24-ero zamjenika.</p><p>Rad Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta također nije i neće biti doveden u pitanje", kažu u Državnom odvjetništvu.</p><h2>Škoro u samoizolaciji zbog nazočnosti na Odboru za nacionalnu sigurnost</h2><p>Predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Hrvatskog sabora Miroslav Škoro objavio je u petak na facebooku da je u samoizolaciji nakon što je u srijedu sudjelovao na sjednici saborskog odbora kojoj je nazočio SDP-ovac Franko Vidović, kojem je danas potvrđena zaraza.</p><p>Škoro će biti u samoizolaciji do 29. listopada, a u objavi je napisao kako mu je to javljeno danas poslijepodne. </p><p>"Danas poslijepodne mi je javljeno da moram u samoizolaciju do 29. listopada, ako ne razvijem simptome", kaže Škoro.</p><p>Napomenuo je da svi sudionici sjednice Odbora za nacionalnu sigurnost neće morati, kao on, u samoizolaciju, jer "liječnik tvrdi da se Covid-19 ne širi aerosolno".</p><p>Kaže da je zbunjen takvim čudnim tumačenjima i mjerama, kao vjerojatno i cijela hrvatska javnost ovih dana.</p><p>"Zasad nemam simptome i poštovat ću preporuku da ostanem kući. Još jednom izražavam žaljenje što ni ostali saborski zastupnici zbog prisilne stanke neće moći raditi posao za koji su izabrani, iako nemaju koronu, jer je tako odlučio Andrej Plenković, ukinuvši na sljedeća dva tjedna parlamentarizam u Hrvatskoj", poručio je Škoro.</p><h2>Grmoja: Ne moram u samoizolaciju, u "pasivnom nadzoru" sam</h2><p>'Mostovac' Nikola Grmoja, jedan od 23-oje sudionika sjednice Odbora za nacionalnu sigurnost u petak se ipak pojavio u Saboru, nakon odluke epidemiologa da ne mora u samoizolaciju zbog boravka u istoj dvorani sa zaraženim SDP-ovim Frankom Vidovićem nego je u tretmanu “pasivnog nadzora”.</p><p>“Ne moram u samoizolaciju budući da nisam bio u bliskom kontaktu s Frankom Vidovićem koji je zaražen koronavirusom. Na sjednici Odbora sam imao masku cijelo vrijeme i stajao sam oko pet metara iza, a Vidović mi je bio okrenut leđima”, pojasnio je Grmoja novinarima zašto je došao u Sabor iako je svim sudionicima sjednice Odbora saborska služba preporučila samoizolaciju do odluke epidemiologa.</p><p>Zvali su nas i prije glasovanja, ali saborske službe su nas zamolile da, budući da postoji mogućnost online glasovanja, ne dolazimo, ali kako su se dogodili tehnički problemi s glasovanjem, došli smo u Sabor, dodao je.</p><p>Rečeno nam je da izbjegavamo starije ljude, da malo pripazimo i češće nosimo masku, kazao je Grmoja.</p><p>Ne zna jesu li kakve mjere određene drugim sudionicima sjednice, ali, kaže, moguće je da su onima koji su bili bliže Vidoviću određena mjera samoizolacije.</p><p>I njegovom je stranačkom kolegi Miri Bulju, koji je također bio na sjednici Odbora, izvijestio je, određen takozvani “pasivni nadzor”.</p><h2>Hrebak na Facebooku: Ne moram u samoizolaciju već u pasivni nadzor</h2><p>Saborski zastupnik Dario Hrebak objavio je u petak na svojem facebook profilu da ne mora biti u samoizolaciji jer je na sjednici saborskog odbora u srijedu bio dovoljno daleko od kolege Franka Vidovića za kojeg je kasnije potvrđeno da je zaražen koronavirusom.</p><p>„Upravo su me zvali iz HZJZ da ne moram u samoizolaciju već u "pasivni nadzor" jer sam bio dovoljno daleko od gospodina Vidovića”, napisao je Hrebak te dodao da se za sada osjeća dobro i nema nikakve simptome.</p><h2>Ravnatelj policije i njegov pomoćnik ne moraju u samoizolaciju</h2><p>Ravnatelja policije i njegovog pomoćnika, koji su u srijedu bili na sjednici saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost sa zaraženim zastupnikom Frankom Vidovićem (SDP), epidemiolozi ne smatraju bliskim kontaktima covid pozitivne osobe, doznaje se u MUP-u</p><p>"Nadležni epidemiolog je nakon provedenog epidemiološkog izvida konstatirao da se glavni ravnatelj policije Nikola Milina i njegov pomoćnik, načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac, ne smatraju bliskim kontaktima covid pozitivne osobe koja je bila prisutna na sjednici saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost", izvijestio je MUP.</p><h2>Ministrica Vučković, nema veze sa sjednicom, ali je u samoizolaciji</h2><p>Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je u samoizolaciji s obzirom na to da je pozitivan na koronavirus njezin suradnik, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek, potvrđeno je u petak Hini.</p><p>Iz Ministarstva poljoprivrede izvijestili su da je njihov državni tajnik Tušek u srijedu testiran na Covid-19 i nalaz je pozitivan.</p><p>"S obzirom na bliski kontakt sa svojim suradnikom, iako uz nošenje maske i držanje socijalne distance, ministrici poljoprivrede Mariji Vučković je u konzultaciji s epidemiolozima određena mjera samoizolacije koja će trajati do 26. listopada", navode.</p><p>Vučković se osjeća dobro i ne osjeća tegobe bilo koje vrste, dodaju iz Ministarstva poljoprivrede.<br/> </p>