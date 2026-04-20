SJEDNICA VLADE Padaju cijene goriva: Zaokret s PDV-om

GORIVO U FOKUSU

Na današnjoj sjednici Vlada Republike Hrvatske raspravlja se o nizu važnih mjera koje bi mogle utjecati na cijene energenata i poreznu politiku.

Jedna od ključnih tema je moguće sniženje cijena goriva u odnosu na trenutačne razine. Odluka još nije konačna, ali Vlada razmatra opcije koje bi ublažile pritisak na građane i gospodarstvo.

Na dnevnom redu su i izmjene vezane uz PDV na naftne derivate. Predlaže se uvođenje tzv. “plivajućeg PDV-a”, modela koji bi omogućio Vladi da uredbom mijenja stopu poreza, bez potrebe za izmjenama zakona u Saboru.

Trenutačna stopa PDV-a iznosi 25 posto, a predviđa se mogućnost smanjenja na najmanje 15 posto u slučaju nepovoljnih kretanja na međunarodnim tržištima energenata.

Sjednica uključuje i raspravu o dvije oporbene interpelacije. Prvu je podnio Možemo!, a odnosi se na, kako navode, nedostatke u provedbi reformi u ključnim sektorima.

Drugu interpelaciju pokrenula je zastupnica Dalija Orešković, s fokusom na upravljanje zdravstvenim sustavom i navode o mogućim nepravilnostima u korištenju javnih resursa.

Na dnevnom redu su i izmjene zakona vezanih uz pravosuđe, uključujući Pravosudna akademija, kao i teme regionalnog razvoja, priuštivog stanovanja i zaštite nacionalnih manjina.

Vlada će razmotriti i izvješće o provedbi zakona koji uređuje odnose s Hrvatima izvan Hrvatske za 2025. godinu.