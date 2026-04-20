Građane bi uskoro moglo dočekati pojeftinjenje na benzinskim postajama, ali i nova pravila igre – Vlada želi imati slobodne ruke za mijenjanje PDV-a!
SJEDNICA VLADE Padaju cijene goriva: Zaokret s PDV-om
Cijena ukapljenog naftnog plina za spremnike bit će niža za 18 centi i iznositi 1,76 eura, a ukapljeni naftni plin za boce bit će jeftiniji 17 centi te iznositi 2,34 eura.
- Da nema mjera Vlade, svi bi derivati bili, naravno, skuplji. Riječ je o jednoj izmjeni, s obzirom na posebne okolnosti i neizvjesnost trajanja ove krize, gdje Vlada želi u strogo i dobro obrazloženim okolnostima imati još jedan alat gdje možemo u skladu s promjenama na tržištu, propisivati stope PDV-a na energente koji podliježu trošarinama - rekao je premijer Andrej Plenković.
Na sjednici Vlada Republike Hrvatske potvrđeno je kako od ponoći na snagu stupaju nove, niže cijene goriva.
Od ponoći će na snagu stupiti nove, niže cijene goriva, pa će vozači eurosuper 95 plaćati 1,64 eura po litri, što je pojeftinjenje od dva centa.
Cijena eurodizela iznosit će 1,78 eura po litri, odnosno sedam centi manje nego dosad, dok će plavi dizel pojeftiniti za sedam centi, na 1,29 eura po litri.
Na današnjoj sjednici Vlada Republike Hrvatske raspravlja se o nizu važnih mjera koje bi mogle utjecati na cijene energenata i poreznu politiku.
Jedna od ključnih tema je moguće sniženje cijena goriva u odnosu na trenutačne razine. Odluka još nije konačna, ali Vlada razmatra opcije koje bi ublažile pritisak na građane i gospodarstvo.
Na dnevnom redu su i izmjene vezane uz PDV na naftne derivate. Predlaže se uvođenje tzv. “plivajućeg PDV-a”, modela koji bi omogućio Vladi da uredbom mijenja stopu poreza, bez potrebe za izmjenama zakona u Saboru.
Trenutačna stopa PDV-a iznosi 25 posto, a predviđa se mogućnost smanjenja na najmanje 15 posto u slučaju nepovoljnih kretanja na međunarodnim tržištima energenata.
Sjednica uključuje i raspravu o dvije oporbene interpelacije. Prvu je podnio Možemo!, a odnosi se na, kako navode, nedostatke u provedbi reformi u ključnim sektorima.
Drugu interpelaciju pokrenula je zastupnica Dalija Orešković, s fokusom na upravljanje zdravstvenim sustavom i navode o mogućim nepravilnostima u korištenju javnih resursa.
Na dnevnom redu su i izmjene zakona vezanih uz pravosuđe, uključujući Pravosudna akademija, kao i teme regionalnog razvoja, priuštivog stanovanja i zaštite nacionalnih manjina.
Vlada će razmotriti i izvješće o provedbi zakona koji uređuje odnose s Hrvatima izvan Hrvatske za 2025. godinu.