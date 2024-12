SKANDAL Ministrica je posjetila ubojicu prvašića! Dugogodišnji pravni ekspert: To je nečuveno!

Nikada za tako nešto nisam čuo niti je to u redu. Ministrica zdravstva nema što raditi kod osumnjičenog. Još bi mogao shvatiti da je sudska vještakinja pa da je razgovarala s njim u sklopu hitnih istražnih radnji, iako bi i to bilo čudno, no prije toga, prevencije radi, nema tko s njim kontaktirati, u šoku je pravni stručnjak za kazneno pravo komentirao susret ministrice zdravstva Irene Hrstić s 19 -godišnjakom osumnjičenim za ubojstvo prvašića u OŠ Prečko.

Video: Lampaši u Prečkom za ubijenog prvašića

Pokretanje videa... 00:17 Potresne scene u Prečkom | Video: luka safundzic/24sata

Kako je policija to dopustila?

- Nije mi jasno niti kako je policija tako nešto dopustila. On je osoba pod nadzorom policije i prvo, kad se za to steknu uvjeti, mora biti lišen slobode pa se tek onda pristupa ispitivanju, utvrđivanju ubrojivosti itd. Procedura se mora poštovati. Pitanje je je li on u stanju dati iskaz istražiteljima i je li ga dao. Ministrica zdravstva je naime, direktno ili indirektno, praktično u liječničkoj hijerarhiji osoba koja je nadređena svima koji su bili u kontaktu s osumnjičenikom. Baš zbog toga ne bi smjela kontaktirati s osumnjičenikom. Naime, što ako se utvrdi, da je netko zbog grubog propusta ili greške u liječenju, odlučio da osumnjičenik nije zadržan na liječenju, ili, možda da čak postoji sumnja da je netko počinio kazneno djelo - pita se pravni ekspert.

Ministrica: 'Ne bih o tome što smo pričali'

Podsjećamo, ministrica zdravstva Irena Hrstić je nakon susreta s osumnjičenikom za nezapamćeni zločin rekla:

“Dobro je, oporavlja se, ali ne bih govorila o tome što smo pričali. Nastupila sam u tom slučaju kao liječnica, ne kao ministrica. Ne bih detalje oko toga jer zdravstvena inspekcija i policijski izvidi moraju utvrditi detalje.”

Nije mogla ni komentirati zašto 19-godišnjak nije hospitaliziran ranije.

“Kad govorite o činjeničnom stanju, a to je objektivna bolest koja postoji, treba imati i drugu stranu. Nisam mjerodavna govoriti o tome u javnosti. Stvarno treba odraditi svaki detalj tog nalaza jer to nije bilo liječenje od jednog dana, već dugotrajno liječenje.”