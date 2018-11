Skandal na Malti: Svećenika u Porscheu djeca vukla kroz selo

Malteški svećenik izazvao je kritike kad se hvalio novim sportskim automobilom koji su mu vukla djeca njegove nove župe.

Amaterska snimka koja se pojavila u utorak pokazuje Johna Sultanu kako stoji u Porscheu Boxteru spuštena krova te maše okupljenima u selu Zebbugu na otoku Gozo.

Malta: when the church embraces kleptocratic culture. Parish priest standing in a convertible Porsche Boxster S being pulled through his village by children. Source and video: https://t.co/PRBaxz17HN pic.twitter.com/xjwkL74xr3