Skandal u školi u Slavoniji: Učenici dizali ruku u ustaški pozdrav, ravnatelj zgrožen

Osmijeh i ponos vide se na licu profesorice dok gleda svoje maturante u jednoj slavonskobrodskoj školi. Dok ih ona gleda i smiješka se, oni odjeveni u crne odore dižu desnu ruku u ustaški pozdrav, piše SBPlus.

Na majicama im piše 'Za norijadu spremni'

Odjeveni u uniforme koje podsjećaju na HOS-ove i njima slične te s tekstom „Za norijadu spremni" na svojim majicama, učenici i učenice dižu ruku u fašistički ili 'Hitlerov pozdrav', pokret rukom puno stariji od Hitlera i nacizma, ali okaljan ideologijama od kojih se danas ograđuje čitav normalni i civilizirani svijet, kao što se ograđuje i od 'Za dom spremni', pozdrav vezan za jednako sramotno razdbolje hrvatske prošlosti, neprihvatljiv bilo gdje, pogotovo u obrazovno-odgojnim ustanovama.

Ravnatelj: U dvorištu su imali samo beretke, bit će istrage

Ono što je još problematičnije u čitavoj situaciji u Slavonskom Brodu jest to da je teško povjerovati kako je generacija učenika rođena 2004./2005. sama došla do te ideje. Netko ih je tomu morao podučiti ili ih na to potaknuti.

Ravnatelj škole bio je zgrožen kad je vidio fotografiju.

- Naravno da to ne podržavamo. Zgrožen sam fotografijom i objavom na društvenoj mreži o čemu dosad uopće nisam bio informiran. U školskom su dvorištu imali samo beretke, svi su bili jako veseli i ja sam ih tamo osobno pozdravio te ispratio u povorku gradom. Nisam primijetio sporne natpise, inače bih reagirao. Učenika je puno pa je teško obratiti pozornost na sve, ali razrednica je trebala reagirati. Naša škola je osjetljiva na ovakve stvari. Ne stojimo iza toga. Još jednom ćemo sve provjeriti i utvrditi odgovornost - odlučan je bio ravnatelj.

Najčitaniji članci