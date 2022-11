Skandalozno! Weinstein ju je silovao, a na sudu je tražili da pokaže kako glumi orgazam

Nije ovo film 'Kad je Harry sreo Sally'. Nema šanse, rekla je Jennifer Siebel Newsom (48), kad joj je odvjetnik na suđenju silovatelju Harveyu Weinsteinu rekao da odglumi orgazam.

Foto: SDB/ZOJ

'Silovao me 2005.'

Jennifer je supruga kalifornijskog guvernera Gavina Newsoma, a u Los Angelesu je svjedočila protiv 70-godišnjeg Weinsteina za kojeg tvrdi da ju je silovao 2005. godine.

Weinstein je već dobio 23 godine zatvora za silovanje i seksualni napad u New Yorku, a sad mu sude u Los Angelesu, za silovanje i penetraciju uz uporabu sile nad pet žena od 2004. do 2013.

Holivudskog mogula prijavilo je preko 80 žena.

Foto: POOL/REUTERS

Pitali je zašto je glumila

Jennifer Siebel Newsom svjedočila je kako ju je silovao u hotelu na Beveryl Hillsu. Kaže kako je mislila da ide na poslovni sastanak, ali to se pretvorilo u nešto drugo kad se Weinstein skinuo iz odijela u ogrtač i počeo joj je prijetiti.

'Htjela sam da sve što prije završi'

Tvrdi da ju je prvo silovao prstima, a onda i, kako je opisala, deformiranim penisom. Svjedočila je i kako je ispuštala zvukove ugode kako bi Weinstein što prije završio. Odvjetnik ju je pitao zašto je to učinila.

- Radila sam to da što prije završi. Pa silovao me, ovo je odvratno. Oprostite. Ovo što radite danas je upravo ono što je on radio meni - rekla je na sudu, a pitali su je i za mailove koje je slala Weinsteinu nakon toga.

U jednom je zahvalila Weinsteinu što ju je ubacio na popis gostiju za party na Oscarima. Jennifer je rekla da je mailove slala jer ga je muljala.

Foto: POOL/REUTERS

U suzama otišla iz sudnice

Potresla su je pitanja i je li u hotel došla s namjerom da se poseksa s Weinsteinom.

- Ne! - odgovorila je i počela plakati.

- Jeste li to rekli Weinsteinu - pitali su je.

- Da! Glasom i tijelom, pokušala sam, pokušala sam se boriti - odgovorila je potresena Jennifer i u suzama napustila sud.

