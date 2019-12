HOS-ovac Skejo nakon presude poslao nam pjesmu Thompsona

Nemojte se vi brinuti za mene. Ja sam suveren do kosti. Brinite se vi za sebe, rekao nam je Marko Skejo, bivši ratni zapovjednik IX. bojne HOS-a "Rafael vitez Boban" koji je na Općinskom sudu u Splitu nepravomoćno osuđen zbog nezakonitog davanja u podzakup poslovnih prostora koje je dobio od države, a onda ih je iznajmljivao za šest puta veći iznos.

Foto: Duško Jaramaz/Dalibor Urukalović/PIXSELL

Iznajmljivao ih za šest puta veći iznos

Skejo je državni prostor od 80-ak četvornih metara u Zagrebačkoj ulici u samom središtu Splita, nedaleko od trajektne luke i tržnice, od države dobio u najam 1996. godine za 1400 kuna.

No on je prostor pregradio na dva manja prostora iznajmivši ih za oko 9000 kuna.

Dva prostora su bila u podnajmu od 2009. odnosno 2010. do 2012. godine, iako je Skejo po ugovoru znao da ih bez suglasnosti zakupodavca ne može nikome iznajmiti. Marko Skejo i njegova supruga Jadranka, na čija su imena sklapani ugovori, na taj su način nezakonito stekli protupravnu imovinsku korist od oko 245 tisuća kuna.

- Prostori godinama zjape ovako zapušteni i napušteni. Nekad netko otvori, nakratko uđe unutra, ali ništa se ne događa. Više ljudi dolazilo je kod nas u okolne poslovne prostore raspitivati se čije je to i kome da se jave jer je riječ o vrlo atraktivnoj lokaciji i mnogi bi rado to unajmili. Do sada stvarno nismo znali što je sporno s njima - kazali su nam prodavači u okolnim trgovinama.

Foto: Tina Jokić/24sata

Foto: Tina Jokić/24sata

Moraju vratiti novac državi

Marko Skejo, domoljub koji na raznim okupljanjima rado uzvikuje "Za Dom spremni" i koji nosi brčiće nalik onima Adolfa Hitlera više puta punio je novinske stupce zbog poreznih dugova te raznih poslova u kojime je ostajao dužan svojim partnerima.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Poslao nam je link na Thompsonovu pjesmu

Prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Splitu, Skejo mora državi uplatiti nešto manje od 66 tisuća kuna i kamate od prosinca 2010. godine, a njegova supruga Jadranka mora vratiti nešto više od 178 tisuća kuna plus kamate od rujna 2009. godine.

U roku od 15 dana, ako presuda postane pravomoćna, pod prijetnjom ovrhe moraju iseliti iz dva poslovna prostora i predati ih MORH-u.

Nakon što smo objavili tekst da je nepravomoćno osuđen za nezakonito davanje prostora koji je dobio od MORH-a u zakup, Marko Skejo javio nam se i poslao link na pjesmu i spot Marka Perkovića Thompsona 'Nema predaje'.

Tema: Hrvatska