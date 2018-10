Skladgradnja pred stečajem, Žužul: 'To je redovita pojava'

Na Trgovački sud u Splitu prošloga je tjedna stigao prijedlog za otvaranje stečajnog postupka za tvrtku Skladgradnja Slavena Žužula.

Stečaj za Skladgradnju zatražila je Fina zbog evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana u ukupnom iznosu 12.882.220,78 kuna.

- To je redovita pojava. To se tako dogodi. Sad trebamo dobiti neke pare pa će to ići drugačije. Mi ćemo to riješiti, naći ćemo novac da se prevlada ova situacija. Imamo neka sredstva zarađena. Nema razloga za zabrinutost - kazao je direktor tvrtke Slaven Žužul za Dalmatinski portal.

Skladgradnja, koja se proslavila bojanjem tunela Sveti Rok i Mala Kapela navodno je angažirana na radovima na autocesti Bar - Boljare u Crnoj Gori, no kako se čini, ni tamo ne ide sve kao po loju. Naime, Žužulovi vjerovnici su se pobunili i prijetili stečajem.

Optužnica zbog neisplate plaća

Podsjetimo, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu prije pola godine je podignulo optužnicu protiv Slavena Žužula zbog neisplate plaća u Skladgradnji i RNK Split, a optužnica je pokrenuta i protiv njegove djelatnice koja je mjesecima unosila neistinite podatke o isplati plaća.

Slaven Žužul od 1. rujna 2016. do 31. prosinca 2017. godine kao jedini osnivač i predsjednik uprave Skladgradnje, iako račun društva nije bio u blokadi, nije isplatio neto plaću, poreze, doprinose i druga davanja iz radnih odnosa za radnike.

U slučaju RNK Split, u optužnici se navodi i da ga se tereti da od 1. srpnja 2016. do 31. srpnja 2016. godine nije isplatio neto plaću, poreze, doprinose i druga davanja iz radnih odnosa za djelatnike kluba RNK Split te da je kao odgovorna osoba povrijedio dužnost pravne osobe.