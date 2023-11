Sklopljena nova koalicija pred superizbornu godinu: Fokus i Reformisti idu zajedno u borbu

Zadovoljstvo mi je da smo prije nekoliko trenutaka zajedno s Narodnom strankom - Reformisti potpisali sporazum o zajedničkom nastupu na parlamentarnim i europarlamentarnim izborima. Ono što povezuje naše stranke i što ih čini srodnima je jaka regionalna prepoznatljivost i biračka baza, ali i nacionalna prisutnost, što zapravo ove stranke čini komplementarnima u pogledu zajedničkog nastupa na izborima. Imamo dobre rezultate, kvalitetnu suradnju kroz zajednički saborski Klub, a isto tako, obje stranke pripadaju Renew Europe grupaciji u Europskom parlamentu, poručio je u Saboru predsjednik Fokusa Davor Nađi.

Zbog svega navedenog ovu suradnju vidi kao logičnom. Pripreme za superizbornu iduću godinu u punom su jeku, a treća je ovo sklopljena predizborna koalicija. Tako će, podsjetimo, na izbore zajedno još i Most i Suverenisti, a koalicijski sporazum sklopili su i Socijaldemokrati, HSS i Laburisti.

- Mi iz stranke Fokusa ponosimo se uspjesima svojih gradonačelnika i načelnika, podsjetit ću da je Fokus četvrta stranka u Hrvatskoj po broju gradonačelnika, a naši gradovi su u pravilu među najboljima u Hrvatskoj po svim statistikama. A odlične rezultate ima i Narodna stranka - Reformisti, stoga se stvara pravi temelj za okupljanje na centru. Već ranije se našoj stranci pridružio i saborski zastupnik Damir Bajs, a sigurni smo da će nam se u budućnosti pridružiti i druge stranke i kvalitetni pojedinci - dodao je Nađi.

Predsjednik Reformista Radimir Čačić, koji je prošle godine izašao iz vladajuće koalicije s HDZ-om, podsjeća kako njegova stranka parlamentarno djeluje od 2014. u kontinuitetu i djeluje na pozicijama liberalnog centra.

- Ono što je zajednički nazivnik 70-ak naših vijećnika, načelnika i gradonačelnika, kao i župana Varaždinske županije, je projektni pristup. Varaždinska županija u prošlom mandatu došla je u sam vrh Hrvatske i postala najuspješnija u povlačenju EU novca i implementaciji projekata zelene energije - kazao je istaknuvši kako je takav pristup u velikoj mjeri istovjetan pristupu koji ima i Fokus.

- A koja je isto tako liberalna stranka, djelujemo u istom prostoru proteklih godinu i nešto, uspješno smo i to bez ijedne primjedbe u jednoj sinergiji djelovali u Saboru i ne postoji nijedan razlog da ne surađujemo i sutra u svim formama i na svim razinama izbora i to ovim sporazumom i potvrđujemo. Ozbiljno i s velikom razinom sigurnosti očekujemo i veliko proširenje te suradnje s nama bliskim strankama, koje ocjenjuju da ovog trenutka Hrvatska, koja je objektivno institucionalno i kao društvo u cjelini zarobljena HDZ-om, mora potražiti mogućnost da to zarobljavanje zaustavi i da otvori prostor za jednu drugu, drugačiju, puno moderniju, liberalniju Hrvatsku - naglasio je.

Na pitanje koje to stranke još dolaze u obzir za proširenje predizborne koalicije, jesu li tu i IDS i PGS, Nađi je kazao kako se vide s njima u suradnji.

- Zasigurno oni jesu poželjni koalicijski partneri u budućnosti, s njima su već uznapredovali razgovori i nadamo se da će se proširivati u tom smjeru koalicija, ali isto tako dolaze u obzir i neke druge stranke i pojedinci. Cilj je da se tu stvori jedna moćna grupacija na centru koja će biračima dati nadu da stvarno postoji opcija kontra HDZ-u koja može donijeti kvalitetne promjene Hrvatskoj - rekao je.

Što se tiče postizborne suradnje, predsjednik Fokusa ističe kako je izgledna s nizom partnera.

- Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati izbora, ali naravno da su postizborne suradnje izgledne s cijelim nizom partnera jer teško je očekivati da će baš neka stranka samostalno napraviti većinu - rekao je rezolutno odbacivši mogućnost suradnje nakon izbora s HDZ-om. Ni pod koju cijenu.

Uvjerava i da žetončića s njihove strane neće biti.