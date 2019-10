Škola i centar za socijalnu skrb prijavili silovanje maloljetnice...

U jednom mjestu u Dalmaciji u petak su privedena petorica jedva punoljetnih mladića. Uz još dvojicu maloljetnika, osumnjičeni su da su tijekom godine dana u više navrata grupno silovali sumještanku, tad 15-godišnju djevojčicu.

U uznemirujućoj kaznenoj prijavi piše kako su silovanja snimali mobitelom, a onda je ucjenjivali, tukli i prijetili joj. Užasavajuće optužbe potresaju ovo mjesto gdje svi sve o svakome znaju.

Potresli su i cijelu Hrvatsku koja se zgrozila nad tim činom ali i nad odlukama nadležnog suda.

Gdje su danas, nekoliko dana nakon privođenja, ti golobradi mladići? Jesu li na sudu? Ili možda u pritvoru? Jesu li se odselili negdje daleko? Ne. Tu su, na slobodi, u istom mjestu, na “pljunomet” udaljeni od djevojke koja je u međuvremenu napunila 16 godina. Domaći su oprezni. Biraju riječi. Svi se ovdje poznaju te se ne žele zalijetati s izjavama i optužbama.

- Sin mi poznaje tu djevojku. Odmah sam ga nazvao i rekao mu da ću mu slomiti obje noge ako on ima ikakve veze s tim - kaže nam jedan od mještana. Poznaje djevojčicu iz viđenja. Poznaje i oslobođenu sedmorku.

- Viđala sam ih u mjestu. Njoj znam roditelje, dobri su ljudi - kaže nam jedna djevojka.

- Što se njih tiče, ne znam da su ikad bili ikakvi problemi s njima. Nisu vam to tatini sinovi - govore drugi.

Svi su tu iz mjesta, sliježe ramenima jedna djevojka.

Ne zna je li istina ovo što se priča. Nitko ne zna, ako je suditi po reakcijama rijetkih sumještana. Čovjek bi rekao da je priča pala s Marsa, da nitko godinu dana ništa nije primijetio. Ni silovanja, ni prijetnje, ni batine. Ništa. Pokušali smo iz drugoga kuta. Što je s optužbama za drogu koja se spominje u prijavi?

- Ma kakva droga?! Ovo vam nikad nije bilo narkomansko misto. Bila su dvojica, ali sad je jedan u bolnici, a drugi se odselio. Nema vam toga ovdje - slažu se sugovornici.

- Naši su vam ovdje dobri ljudi. Malo su dešpetožni, ali su dobri. Nije vam ovo kraj poznat po problemima - kaže jedna starija gospođa, koja tvrdi da nije upoznata sa slučajem.

Ako je vjerovati domaćim ljudima, svim se mještanima pod nosom godinu dana neprimijećeno odvijala mučna situacija koja, prema prijavi, konkurira za jedan od najužasnijih slučaja u hrvatskoj crnoj kronici. I nitko, eto, ništa ne zna. Nitko nije uvidio nijedan razlog za pritvor ove sedmorke. Sud i dalje ne vidi, s obzirom na to da ih je sudac Ivan Marković pustio na slobodu, uz mjere opreza.

Zabranio im je približavanje žrtvi i komuniciranje s njom u, podsjetimo, tipičnom malome mjestu u kojemu svi sve i svakoga znaju.

Za tinejdžericu, kako neslužbeno doznajemo, pakao je počeo lanjskog kolovoza na zabavi s petoricom prijatelja u kući u kojoj su se družili, gledali televiziju i mobitele. Trojica su je krenula neprimjereno hvatati, a ona im je izmicala i opirala se bježeći im. Pobjegla je u sobu, a za njom je došao 19-godišnjak. Tamo ju je prisilio na spolni čin. Nitko joj nije pomogao. Štoviše, njezini navodni prijatelji snimali su to mobitelom.

Početkom lanjske školske godine, vozeći se u busu, počeli su je maltretirati. Govorili su da će snimku pokazati u školi, objaviti je. Otišla je sjesti u prednji dio busa, gdje obično sjede stariji ljudi, ali 19-godišnjak ju je ščepao i nasilno odvukao natrag. Nitko joj nije pomogao. Bila je u društvu s dvojicom mladića kad joj je došao 19-godišnjak i kazao da će “morati ispraviti grešku”. Ponovno su je prisilili na spolni čin, ali snimku nisu obrisali. Štoviše, nastala je nova.

Tako su je iskoristili još četiri puta, svaki put je to činilo nekoliko njih najednom. Snimkama su je ucjenjivali govoreći da će ih poslati obitelji. Ljetos su je opet provocirali i to pred većim društvom. Molila ih je da je ostave na miru, da joj to više ne rade te je u jednom trenutku kazala da će sve ispričati i prijaviti ih. Bivši dečko tad ju je išamarao, bacio na pod, nastavio tući nogama i vukao po tlu za kosu i ruke.

Djevojčica je bila ucijenjena i prestravljena, depresivna i povučena, što su njezini nastavnici primijetili u školi.

S mladićima koji su je zlostavljali bila je prisiljena komunicirati u mjestu u kojem ih je teško izbjegavati. Škola je o svemu izvijestila Centar za socijalnu skrb, a oni policiju u srijedu navečer. Nakon razgovora s oštećenom i njezinim roditeljima te nakon obavljenih liječničkih pregleda, u petak ujutro počela su uhićenja. Policija je sedam mladića (dva 17-godišnjaka, tri 18-godišnjaka i dva 19-godišnjaka), od kojih su petorica iz njezina mjesta, a dvojica iz susjednog, kazneno prijavila za teška kaznena djela protiv spolne slobode, za spolni odnos bez pristanka, bludne radnje, prijetnje, tjelesne ozljede i iskorištavanje djece za pornografiju. Roditelji uhićenih mladića navodno su komentirali da im je “sve smjestila” i negodovali “što im sve sinovi moraju prolaziti”.

Sudac ih je pustio na slobodu iako većina njih živi u istome mjestu kao njihova žrtva. Zabranio im je da se viđaju.

- U ponedjeljak su privedena petorica mlađih punoljetnika zbog sumnje da su počinili više kaznenih djela iz oblasti seksualnih delikata.

Nakon što ih je ispitao, sudac istrage pustio ih je uz mjere opreza. Naime, on je zaključio da opasnosti od ponavljanja kaznenih djela nema i, što se tiče opasnosti od utjecaja na svjedoke, i na žrtve među njima, tu je zaključio da ta opasnost ne postoji i istražni zatvor je zamijenio mjerama opreza - rekao je glasnogovornik suda Hrvoje Visković.

Mjere opreza se sastoje od zabrane približavanja žrtvi, zabrane bilo kakvoga komuniciranja s njom i javljanja u policijsku postaju dva puta mjesečno. Oštećena još nije ispitana, a novinare je zanimalo zar to nije jedan od razloga da se osumnjičenike zadrži u pritvoru.

- Nije nužno, sudac istrage je procijenio da su mjere koje je izrekao sasvim dovoljne da bi se spriječila opasnost od utjecaja na žrtvu. Tek trebamo zaprimiti prijedlog državnog odvjetnika i onda ćemo ispitati žrtvu. Dvojica koja nisu privedena samo se spominju u kaznenoj prijavi, niti su ispitani, niti su privedeni - kazao je Visković. Županijsko državno odvjetništvo najavilo je žalbu na odluku suca istrage, a o tome će u konačnici odlučiti Općinsko raspravno vijeće.

- Čim stigne žalba, vrlo brzo će biti odlučeno zato što tu nema prava na odgovor na žalbu. S obzirom na to da će se žaliti isključivo državni odvjetnik, moglo bi to biti brzo. Doduše, ne znam hoće li se žaliti i osumnjičenici na mjere opreza koje su im određene, to bi moglo sve prolongirati dok ne zaprime rješenje i eventualno ne ulože žalbu. Dodao je i kako su snimke navodno postojale, ali ih u spisu nema.

- Ako se nešto opetovano događa u duljem periodu, to je razlog za određivanje istražnog zatvora. No ja govorim samo o dosadašnjoj praksi. O konkretnom predmetu zaista ne znam, no ovo su suspektne odluke. Svakodnevno doživljavamo to da istražni zatvor bude određen za ovakva i ista kaznena djela - rekao je odvjetnik Branko Šerić za t-portal.

'Ministarstvo pravosuđa u ovom trenutku ne može ocjenjivati zakonitost postupanja suca u pojedinom predmetu'

Ministarstvo pravosuđa oglasilo se vezano uz postupanje Županijskog suda u Zadru.

- Vezano uz postupak koji se vodi na Županijskom sudu u Zadru u kojem je žrtva maloljetna osoba Ministarstvo pravosuđa snažno osuđuje svaki oblik nasilja, a osobito kaznena djela protiv spolne slobode počinjena nad maloljetnim osobama.

Ustrajni smo u borbi protiv svih oblika nasilja te slijedom toga izmjenama kaznenog zakonodavstva planiramo pooštriti kaznenu politiku i kazne za kaznena djela vezana uz nasilje općenito, posebno za nasilje u obitelji, nad ženama i djecom.

Kazneni postupak koji se vodi pred Županijskom sudu u Zadru je u tijeku te Ministarstvo pravosuđa kao tijelo izvršne vlasti, u ovom trenutku ne može ocjenjivati zakonitost postupanja suca u pojedinom sudskom predmetu, utjecati na donošenje odluke, ispravljati postupanje suca ili davati mišljenja o sudskim postupcima. No, vodeći računa o svojim ovlastima, Ministarstvo pravosuđa će s osobitom pozornošću pratiti daljnji tijek kaznenog postupka i odluka koje se donose.

Jedina instanca koja je trenutno ovlaštena procjenjivati zakonitost postupanja suca i donesenih odluka je sud u postupku po podnesenim pravnim lijekovima. Prema do sada dostupnim podacima, Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je u konkretnom postupku zatražilo određivanje istražnog zatvora za okrivljenike, što je Županijski sud u Zadru odbio. Sada Županijsko državno odvjetništvo u Zadru ima mogućnosti uložiti žalbu na tu odluku Županijskog suda u Zadru, što i očekujemo da će učiniti - stoji u odgovoru Ministarstva pravosuđa za N1.

Zbog zaštite identiteta žrtve nismo omogućili komentare pod tekstovima o ovom slučaju.