Škola mu dala da kemiju sluša s višim razredima: 'Naš Ronald rođeni je talent za kemiju...'

Nije mi problem što sam sa starijima u razredu, oni me više razumiju nego moji vršnjaci. Više s njima mogu pričati. Ove godine smo radili atome i molekule, radioaktivne izotope, kaže nam 12-godišnji Ronald Podgorski iz Velike Gorice.

On pohađa šesti razred, ali njegova osnovna škola Eugena Kvaternika odobrila je da sa sedmim razredom pohađa kemiju. Ne samo da ide na redovnu nastavu, već i na dodatnu grupu kemije s najboljim učenicima 7. i. 8. razreda. Ovo je prilično rijedak slučaj, zbog čega smo porazgovarali s Ronaldom i njegovim nastavnicama.

- On nema nikakvih problema u nastavi, a meni je bila čast kad me ravnateljica zamolila na početku ove godine da ga uzmem u razred. Svi znamo kakav "loš" glas bije kemiju, pa mi je dodatna motivacija kad imam ovako zainteresirano dijete - kaže nam nastavnica biologije i kemije u školi Andreja Kupina Ramljak.

Ona vodi i dodatnu nastavu kemije za 7. i 8. razred koju Ronald također pohađa iako ove godine još nije mogao na natjecanja. Kako ističe, izuzetno joj je važno pokazati učenicima koliko je znanost zanimljiva. Da uspijeva u tome, pokazuje ogroman interes učenika za njezine dodatne grupe, pa ih ima 40 u dvije skupine. Ronaldovi prijatelji u kemijskom timu, sedmaši Jeronim Dubravica i Ema Balić prihvatili su ga "kao svoga". Kažu nam kako i ne primjećuju da je mlađi od njih. Njih dvoje ove su se godine iskušali na natjecanjima. Jeronim je bio osmi na prilično zahtjevnom državnom natjecanju.

Velika Gorica: Učenici OŠ Eugena Kvatrenika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Učenje za natjecanja je puno lakše i zanimljivije, puno je više zadataka, eksperimenata, brži je tempo i dublje se ulazi u nastavu - kaže nam Jeronim.

Ema je zahvalna svojoj nastavnici za sav trud koji ulaže u njih.

- Profesorica je odlična puno nam pomaže, brine se za nas, daje nam nove izazove i stvarno je toliko velika podrška. I kad nas je bilo strah i kad smo se bojali natjecanja, jako nam je pomogla - otkriva nam.

Ronalda je "otkrila" njegova razrednica od petog razreda, nastavnica informatike Dalia Kager i to puno prije nego što je preuzela njegov razred. Još u trećem razredu krenuo je na izbornu informatiku i ona je uočila da se radi o iznimnom učeniku.

No u OŠ Eugena Kvaternika već desetak godina rade testiranja na darovitost i praćenje sve djece, te vode skupine učenika koji su pokazali potencijalnu darovitost.

- Što se tiče darovitosti, to postaje sve važnije tema i u cijelom društvu. Podrška i poticaj dolaze sve više i od Ministarstva, te drugih istitucija, no najvažnija je suradnja u samoj školi. Mi smo posljednjih godina povezani i s vrtićima koji imaju cijele timove za otkrivanje i podršku darovite djece. Dobivamo već dosta dobra mišljenja za učenike, pa kad djeca dođu nama, razgovaramo s roditeljima i pratimo ih od početka - kaže nam školska psihologinja Gordana Novković Poje.

Na upisu u prvi razred radi se kratki screening, gdje uočavaju djecu koja pokazuju određene sposobnosti. U trećem razredu provodi se generacijsko testiranje učenika standardiziranim testom kognitivnih sposobnosti.

- Tu dobijemo opći intelektualni potencijal i uz procjene profesora, rezultate i podatke o djeci, formiramo skupinu potencijalno darovite djece koje vode naša knjižničarka, te nastavnici mentori. Oni tijekom godine odrađuju određeni broj sati i aktivnosti kako bi im se pružila podrška koja im treba - ističe ona.

Upravo taj rad i testiranje je neophodno da dio darovite djece ne prođe kroz sustav neprepoznato, zbog slabije motivacije, slabije podrške, faktora koji se nisu poklopili kao kod Ronalda, napominje psihologinja.

- Upravo ta mogućnost da se djetetu da podrška na razne načine osim redovne nastave, može jako pozitivno utjecati na tu djecu. Ocjene ne moraju nužno biti odlične. Intelektualni potencijal nosi 25 posto uspjeha, ostalo su motivacija, emocije, podrška roditelja, škole - ističe Gordana Novković Poje.

Ronaldovu generaciju nisu mogli testirati zbog tadašnje epidemije s koronom, no njegovi roditelji odveli su ga u udrugu Vjetar u leđa, gdje je obavljeno testiranje, te je škola dobila preporuke.

Knjižničarka Davorka Facko-Vnučec je dio školskog tima za rad s potencijalno darovitom djecom i vodi grupe od 6. do 8. razreda. Izuzetno je zahtjevno organizirati aktivnosti za djecu koja imaju širok spektar interesa. Za to je potrebno uključiti i velik broj nastavnika. To nije redovita nastava, važno je organizirati im brojne i dubinske aktivnosti, ističe ona.

- Zbog korone trenutno imamo miješanu skupinu u višim razredima, a najveći nam je problem uskladiti sve njihove rasporede. Drugo polugodište nam je i inače puno aktivnosti, natjecanja, pa imamo više izvanučioničke nastave - bili smo u posjetu PMF-u, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, dolaze nam razni zanimljivi predavači, od Vakule do Morane Zibar. Organiziramo i virtualne susrete sa školama diljem svijeta, proučavamo teme poput umjetne inteligencije - govori nam Davorka Facko-Vnučec.

Velika Gorica: Učenici OŠ Eugena Kvatrenika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

A najveći "posao" s Ronaldom odrađuju njegovi roditelji. On nije uključen samo u aktivnosti u školi, već ima i brojne aktivnosti izvan nastave. Osim kemije, on je od najmlađe dobi u programiranju, što je u školi dodatno potaknula Dalia Kager.

Od znanstvenih kampova, dodatnih edukacijskih aktivnosti na PMF-u, MIOC-u, pa do obaveza za redovitu nastavu. Majka je već od ranih godina uočila da kod kuće imaju "matematičara" kojem je potrebno mnogo ozbiljnija zanimacija nego kod druge djece njegove dobi. Od 2018. Ronald je uključen u rad na FER-u, gdje ima sjajnu podršku nastavnika, te u Zagrebački računalni savez. Gospođa Podgorski je izuzetno zahvalna razrednici Daliji i cijeloj školi zbog svih mogućnosti koje su pružili njezinu sinu. A Ronald se veseli svemu što ga tek očekuje.