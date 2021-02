Povratak imotskih srednjoškolaca u klupe uz koronu obilježile su i kiše koje nisu štedjele unutrašnje prostore zgrade srednjih imotskih škola.

Iako su učenici navikli na to da zbog krova sportske dvorane koji prokišnjava već godinama gledaju kante po školi, žalosno je da neodrađen posao uništava veliki, prije nekoliko mjeseci završen posao energetske obnove zgrade. Prema fotografijama koje su nam poslali čitatelji, vidi se kako se na zidovima zbog vode već skuplja plijesan, a voda se doslovce slijeva s krovišta. Energetska obnova zgrade u kojoj se nalaze četiri srednje škole u Imotskom, vrijedna sedam milijuna kuna, završena je prije svega nekoliko mjeseci. Iako je prema projektu trebala završiti u rujnu, ravnatelj Obrtničko-industrijske škole Nediljko Biočić rekao nam je da napišemo studeni 2020.

- Nije riječ samo o Obrtničkoj školi, u ovoj zgradi su četiri srednje škole. Mi smo bili samo nositelji radova. Bili su izvođači, doći će opet, sve je pod garancijom. Napravit će ljudi. Ima li išta dobra u cijeloj ovoj obnovi da se piše, osim što je tu negdje malo na unutarnjem zidu provlažilo - rekao nam je ravnatelj Biočić. U energetskoj obnovi nije obnavljan krov, a krov očito prokišnjava, nisu mijenjani ni otvori na školi, jer to puno košta, velika je to investicija, pravdao se ravnatelj ističući kako je dijelom i zbog toga došlo do oštećenja.

Ukupna vrijednost projekta u Imotskom koji se odvijao u sklopu projekta energetske obnove zgrada odgojno-obrazovnih ustanova u Splitsko-dalmatinskoj županiji je 7,050.651,67 kuna. Sam ravnatelj Biočić je u rujnu, preuzimajući obnovljenu zgradu od županijskog pročelnika za obrazovanje Tomislava Đonlića, izjavio kako će nakon uspješno obavljenog dugogodišnjeg posla, osim kvalitetne vanjske energetske obnove, škole puno uštedjeti na energiji. Na zgradi je povećana toplinska zaštita krova iznad grijanog prostora, vanjskog zida (fasade) i stropa prema negrijanom prostoru te je unutarnja rasvjeta zamijenjena energetski učinkovitijom. Poručili su kako je, pored boljih uvjeta za rad i vizualnog dojma, najvažnija ušteda energije. Ovo što se događa sad Biočić ne smatra velikim problemom.

- Sve će se popraviti, postoji garancija - poručuje ravnatelj.