\u0160koro je na pitanje novinara pobrojao nositelje lista u svim izbornim jedinicama. Tu su izme\u0111u ostalih Zlatko Hasanbegovi\u0107, Ivan Penava, Stipo Bartulica, Slaven Dobrovi\u0107, Hrvoje Zekanovi\u0107, Ru\u017ea Toma\u0161i\u0107 i Domovinski pokret u 11. jedinici podr\u017eava generala \u017deljka Glasnovi\u0107a.\u00a0

Nositelj u 3. jedinici\u00a0Davor Dretar Drele je rekao kako on nije od velikih govora te kako on nije niti politi\u010dar niti to \u017eeli biti.

- Ja samo \u017eelim raditi za vas i za bolje sutra - rekao je Drele.

- Nama imputiraju da smo jako konzervativni me\u0111utim, mi smo zaista potpuno demokratski svima ostavljamo da bira svjetonazor koji \u017eeli a mi se zala\u017eemo za neke tradicijske vrijednosti koje su pokazale da su stolje\u0107ima uvijek iznosile hrvatski narod u pravom svijetu - rekao je Il\u010di\u0107.

\u0160koro je pak poru\u010dio kako se nikoga ne boji te kako jedva \u010deka su\u010deljavanje s Plenkovi\u0107em i Bernardi\u0107em.

- Mislim da se oni mene boje. Ovo nije izbor za mistera i miss nego je to demokratska procedura kojom biramo ljude koji \u0107e nas predstavljati u Saboru. Poruka Plenkovi\u0107u i Bernardi\u0107u i ostalima je da mo\u017eemo razgovarati bilo kada s papirima i bez njih, oni su nanijeli toliko \u0161tete ovoj dr\u017eavi da bi mene bilo sram istupiti u javnost da sam na njihovom mjestu. Ja ne \u017eivim na kredit, a oni vode dr\u017eavu na kredit - rekao je \u0160koro. Tako\u0111er je osudio transparent na Kusto\u0161iji i rekao je kako osu\u0111uje bilo kakav govor mr\u017enje te da apsolutno se podr\u017eava takav na\u010din komunikacije u jednoj kr\u0161\u0107anskoj zemlji.

Na pitanje da komentira \u010dinjenicu da je njegova sestra Vesna Vu\u010demilovi\u0107 nositeljica u 4. izbornoj jedinici te da li je rije\u010d o nepotizmu, \u0160koro ka\u017ee:

- Nepotizam bi bio da sam ja sestru ili nekoga iz obitelji zaposlio npr. u Hrvatskim \u0161umama i sl. Ovo su izbori, ljudi biraju ljude koji \u0107e ih predstavljati u Saboru. Moja sestra je zavr\u0161ila briljantno osnovnu \u0161kolu, gimnaziju u Osijeku, prije roka je zavr\u0161ila Ekonomski fakultet uz nagradu koju je dobila za to, u gospodarstvu je bila jako uspje\u0161na, radi kao predava\u010d na nekoliko sveu\u010dili\u0161ta, udala se u 40. godini, rodila prvo dijete u 43., a drugo u 45., ona je jako hrabra osoba i ponosan sam \u0161to je ona na mojoj listi.\u00a0

\u010clan Domovinskog pokreta Robert Pauleti\u0107 izjavio je u subotu kako je uvjet Domovinskog pokreta za eventualnu koaliciju s HDZ-om\u00a0da Andrej Plenkovi\u0107 vi\u0161e ne bude premijer.

\"Miroslav \u0160koro je ve\u0107 to najavio rekav\u0161i kako smatra da bi Plenkovi\u0107 mogao biti dobar ministar vanjskih poslova, ali ne premijer\", rekao je Pauleti\u0107 u razgovoru za N1.

Ocijenio je da Plenkovi\u0107ev ego vjerojatno ne bi dopustio da se nakon premijerske pozicije spusti na razinu ministra.\u00a0\"Vi\u0161e puta do sada je\u00a0kao vidra spa\u0161avao svoju premijersku poziciju, ali sad vi\u0161e ne mo\u017ee\", ustvrdio je.

\"Ako SDP bude relativni pobjednik, ho\u0107e li \u0107e SDP pristati da im Plenkovi\u0107 bude premijer? To je mogu\u0107nost velike koalicije koju ja uop\u0107e ne bih isklju\u010dio. Plenkovi\u0107u u njegovom politi\u010dkom habitusu bli\u017ea je ljevica nego Domovinski pokret\", ka\u017ee Pauleti\u0107 dodaju\u0107i kako je to\u00a0Plenkovi\u0107 pokazao\u00a0koalicijom s predsjednikom SDSS-a Miloradom Pupovcem i HNS-om.\u00a0

Upitan treba li premijer onda biti nestrana\u010dka osoba ili \u0107e inzistirati na svom kandidatu, Pauleti\u0107 je odgovorio kako prvo moraju vidjeti koliko \u0107e mandata dobiti.\u00a0

\"Mogu\u0107a je koalicija Domovinskog pokreta i HDZ-a, odlazak Plenkovi\u0107a ili velika koalicija gdje isto Plenkovi\u0107 ne vjerujem da \u0107e biti premijer\", naglasio je.\u00a0

Tako\u0111er je poru\u010dio da im je koalicija sa SDSS-om \"apsolutno neprihvatljiva jer Milorad Pupovac ve\u0107 desetlje\u0107ima si\u0161e novac iz dr\u017eavnog prora\u010duna\" i ustvrdio da je njegov list \"Srpske novosti\" antihrvatski orijentiran.

\u00a0

Škori liste nose Penava, Drele, Glasnović, Tomašić, Zekanović...

Nositelj u 3. jedinici Davor Dretar Drele je rekao kako on nije od velikih govora te kako on nije niti političar niti to želi biti. Ilčić kaže da oni dopuštaju različite svjetonazore

<p><strong>Miroslav Škoro </strong>i njegov Domovinski pokret su u subotu u Varaždinu predstavili nositelja i kandidate u trećoj izbornoj jedinici. Osim Škore na predstavljanju su bili i <strong>Davor Dretar Drele i Ladislav Ilčić.</strong> </p><p>Škoro je na pitanje novinara pobrojao nositelje lista u svim izbornim jedinicama. Tu su između ostalih <strong>Zlatko Hasanbegović, Ivan Penava, Stipo Bartulica, Slaven Dobrović, Hrvoje Zekanović, Ruža Tomašić</strong> i Domovinski pokret u 11. jedinici podržava generala <strong>Željka Glasnovića. </strong></p><p>Nositelj u 3. jedinici Davor Dretar Drele je rekao kako on nije od velikih govora te kako on nije niti političar niti to želi biti.</p><p>- Ja samo želim raditi za vas i za bolje sutra - rekao je Drele.</p><p>- Nama imputiraju da smo jako konzervativni međutim, mi smo zaista potpuno demokratski svima ostavljamo da bira svjetonazor koji želi a mi se zalažemo za neke tradicijske vrijednosti koje su pokazale da su stoljećima uvijek iznosile hrvatski narod u pravom svijetu - rekao je Ilčić.</p><p>Škoro je pak poručio kako se nikoga ne boji te kako jedva čeka sučeljavanje s Plenkovićem i Bernardićem.</p><p>- Mislim da se oni mene boje. Ovo nije izbor za mistera i miss nego je to demokratska procedura kojom biramo ljude koji će nas predstavljati u Saboru. Poruka Plenkoviću i Bernardiću i ostalima je da možemo razgovarati bilo kada s papirima i bez njih, oni su nanijeli toliko štete ovoj državi da bi mene bilo sram istupiti u javnost da sam na njihovom mjestu. Ja ne živim na kredit, a oni vode državu na kredit - rekao je Škoro. Također je osudio transparent na Kustošiji i rekao je kako osuđuje bilo kakav govor mržnje te da apsolutno se podržava takav način komunikacije u jednoj kršćanskoj zemlji.</p><p>Na pitanje da komentira činjenicu da je njegova sestra <strong>Vesna Vučemilović</strong> nositeljica u 4. izbornoj jedinici te da li je riječ o nepotizmu, Škoro kaže:</p><p>- Nepotizam bi bio da sam ja sestru ili nekoga iz obitelji zaposlio npr. u Hrvatskim šumama i sl. Ovo su izbori, ljudi biraju ljude koji će ih predstavljati u Saboru. Moja sestra je završila briljantno osnovnu školu, gimnaziju u Osijeku, prije roka je završila Ekonomski fakultet uz nagradu koju je dobila za to, u gospodarstvu je bila jako uspješna, radi kao predavač na nekoliko sveučilišta, udala se u 40. godini, rodila prvo dijete u 43., a drugo u 45., ona je jako hrabra osoba i ponosan sam što je ona na mojoj listi. </p><h2 data-bind="text:Title" itemprop="headline">Pauletić: Uvjet za koaliciju s HDZ-om da Plenković ne bude premijer</h2><p>Član Domovinskog pokreta <strong>Robert Pauletić</strong> izjavio je u subotu kako je uvjet Domovinskog pokreta za eventualnu koaliciju s HDZ-om da Andrej Plenković više ne bude premijer.</p><p>"Miroslav Škoro je već to najavio rekavši kako smatra da bi Plenković mogao biti dobar ministar vanjskih poslova, ali ne premijer", rekao je Pauletić u razgovoru za N1.</p><p>Ocijenio je da Plenkovićev ego vjerojatno ne bi dopustio da se nakon premijerske pozicije spusti na razinu ministra. "Više puta do sada je kao vidra spašavao svoju premijersku poziciju, ali sad više ne može", ustvrdio je.</p><p>"Ako SDP bude relativni pobjednik, hoće li će SDP pristati da im Plenković bude premijer? To je mogućnost velike koalicije koju ja uopće ne bih isključio. Plenkoviću u njegovom političkom habitusu bliža je ljevica nego Domovinski pokret", kaže Pauletić dodajući kako je to Plenković pokazao koalicijom s predsjednikom SDSS-a Miloradom Pupovcem i HNS-om. </p><p>Upitan treba li premijer onda biti nestranačka osoba ili će inzistirati na svom kandidatu, Pauletić je odgovorio kako prvo moraju vidjeti koliko će mandata dobiti. </p><p>"Moguća je koalicija Domovinskog pokreta i HDZ-a, odlazak Plenkovića ili velika koalicija gdje isto Plenković ne vjerujem da će biti premijer", naglasio je. </p><p>Također je poručio da im je koalicija sa SDSS-om "apsolutno neprihvatljiva jer Milorad Pupovac već desetljećima siše novac iz državnog proračuna" i ustvrdio da je njegov list "Srpske novosti" antihrvatski orijentiran.</p><p> </p>