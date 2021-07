O ostavci Miroslava Škore na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta, na Facebooku se oglasila i njegova sestra Vesna Vučemilović, koja kaže da je iznenađena odlukom svog brata.

"Ostavka Miroslava Škore na mjesto Predsjednika Domovinskog pokreta me iznenadila kao i većinu članova i simpatizera koji me cijelo popodne zovu. Ne smijemo zaboraviti kako je u dvije godine Miroslav Škoro prošao tri ciklusa vrlo zahtjevnih izbora u kojima je on i njegova obitelj bio izložen napadima i objedama. Unatoč svemu 10000 članova, 400 vijećnika i saborski zastupnici njegovu odluku ne mogu i ne žele prihvatiti. Uvjerena sam da će Predsjedništvo njegovu ostavku odbaciti, a da će on svoju odluku povući", napisala je Vučemilović.