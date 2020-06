Škorini uvjeti za savez s HDZ-om: Da Plenki ne bude premijer

<p>Vrlo lako mogla bi se ponoviti 2015. godina. Svi predviđaju najneizvjesnije izbore do sada, a Miroslav Škoro danas bi mogao uzeti onoliko mandata koliko ih je te godine uzeo Most. Pregovori oko sastavljanja Vlade trajati će sigurno do jeseni, a ako se nitko ne uspije dogovoriti idu novi izbori. O mogućnošću novih izbora govore zadnjih dana ne samo političari već i politički analitičari pa se ona zaista čini realnom. Samo će nas puno koštati. No, kako razmišljaju HDZ, SDP i Škoro oko koaliranja, koje uvjete imaju, na što su spremni pristati, a na što nipošto, pokušao je saznati Express.</p><p>U razgovoru s brojnim sugovornicima može se čuti teza da će, ako HDZ i SDP dobiju isti broj mandata, Plenkoviću biti lakše sa Škorom formirati većinu, nego Bernadriću. Ali, Škoro ima svoje uvjete koji ako ostanu isti kao sada Plenković će teško na njih pristati. Domovinski pokret, govori nam sugovornik blizak njima, tražit će da Škoro bude predsjednik Vlade. Ako na to HDZ ne pristane onda će se morati naći kompromis u obliku nekog stručnjaka, nezavisne osobe kao što je svojedobno bio Tim Orešković. No, tu dolazimo do problema. Imajući u vidu kako je završila ta Vlada, a onda i bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko Andrej Plenković neće dopustiti da mu se dogodi ista sudbina.</p><p>Čujte, Andrej je drugačiji, on je drčniji i sposobniji pa će udrit šakom o stol i reći, e nećemo tako. On se ne boji i htjet će u tom slučaju ponoviti izbore. Nema ucijenjivanja, trgovanja. Ono što on može ponuditi Škori je da bude, baš kao i 2015. Tomislav Karamarko potpredsjednik Sabora i nekoliko ministarstava. Ali Plenković nikada neće pristati da on ne bude predsjednik Vlade, to možete zaboraviti- govori nam sugovornik iz HDZ-a blizak vrhu stranke te dodaje da bi u tom slučaju, a da se novi izbori žele izbjeći, Plenković prije išao u veliku koaliciju s SDP-om nego pristao na ucjene nekoga tko je dobio oko 13 mandata. Upravo su mu Škorini uvjeti za koaliciju noćna mora jer, napominje naš sugovornik, zna kako je završio Tomislav Karamarko i koliko su ga u pregovorima izludili Mostovci.</p><p>Na kraju im je dao i ministarstvo policije (koje je za njega bilo najvažnije ) da ostane u rukama HDZ-a. Nije bio ni premijer. Puno je platio vlast te godine, a nije ju imao- kaže naš sugovornik. Što se tiče ministartsva koje su na vrhu prioriteta Domovinskog pokreta jest svakako Ministarstvo energetike i ministarstvo vanjskih poslova plus još tri ministarstva. Navodno, kako nam objašnjava sugovornik koji je blizak Škori, ali i HDZ-u, Škoro želi svakako dobiti resor vanjskih poslova. Smatra da bi mogao voditi dobru vanjsku politiku, tu mu je, nastavlja, Stijepo Bartulica glavni koji vodi sve što se tiče vanjskih poslova, otvorio je veze prema Americi pa je Škorina platforma definitivno dobila na težini.</p><p>No, pitanje je hoće li Plenković pustiti tek tako resor koji mu je važan Bartulici i Škori. Sumnjam da će se to dogoditi, ali ako to bude već druga, treća stvar oko koje se ne mogu dogovoriti, pregovori će propast. Netko će morati popustiti. Ministarstvo vanjskih važno je i predsjedniku Milanoviću koji tamo želi postaviti svog čovjeka ako SDP pobijedi. Možda će se na kraju taj resor odlučiti o novoj Vladi- govori nam naš sugovornik. Škoro je nedavno dao intervju u kojem kaže da nije bitno s kim će koalirati ‘SDP, HDZ, Miroslav Škoro, samo je bitno ima li netko političku volju, da netko dođe i kaže ovako dalje ne može. Tko su ti s kojima će to učiniti i misli li da će dobiti apsolutnu većinu, rekao je da sve ono što Domovinski pokret može ponuditi, do izbora će vjerojatno mnogim ljudima biti prva opcija. </p><p>* Cijeli članak o apetitima pjevača i političara pročitajte u novom broju tjednika Express koji je na kioscima od petka, 12. lipnja</p>