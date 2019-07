Škoro joj je uzeo dio glasova, Kolinda gubi podršku birača

Nakon objave rezultata istraživanja CRO Demoskop o rejtingu stranaka i političara, RTL ekskluzivno, u suradnji s Promocijom plus, donosi istraživanje o preferencijama kandidata u utrci za Pantovčak.

Prema istraživanju preferencija kandidata u utrci za Pantovčak, aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović gubi potporu.

Iako Kolindu Grabar-Kitarović i dalje bira najviše ispitanika, 30 posto, aktualna predsjednica u srpnju bilježi značajan pad potpore.

Bivši SDP-ov premijer Zoran Milanović bilježi rast od gotovo 3 postotna poena i sada je na 22,3 posto (19,8 posto u lipnju). Nekoliko dana nakon Milanovića, u utrku je ušao i Miroslav Škoro, kojeg sada bira 17,8 posto ispitanika, odnosno 4 postotna poena više nego u lipnju (13,8 posto u lipnju).

Među njima su birači desnijih opcija, ali i 30 posto birača Živog zida, te 20-ak posto HDZ-ovaca kojima je Škoro očito bolji kandidat od Grabar-Kitarović.

Blagi rast vidljiv je i kod bivšeg suca Mislava Kolakušića. Njega na Pantovčaku želi gotovo 14 posto ispitanika (13,1 posto u lipnju).

Ivana Pernara, bivšeg člana Živog zida, od jučer predsjednika novonastale stranke koja nosi njegovo ime, bira nešto manje od 3 posto ispitanika. Katarina Peović iz Radničke fronte je nešto iznad 2 posto, dok Tomislav Panenić, kojeg Most ne želi kandidirati, samostalno ne može prebaciti preko dva posto. Ostalih je 2,4 posto, a neodlučnih 7,2 posto.

​Uz ovako velik broj kandidata, kojih će vjerojatno biti još i više, realnije je da će drugi krug odlučivati o pobjedniku. U srazu sa Zoranom Milanovićem i Miroslavom Škorom, aktualna predsjednica u oba slučaja i pobjeđuje, ali i bilježi pad potpore. Do pobjede, i to uz identičnu potporu, predsjednicu vodi sraz s Miroslavom Škorom. U drugom krugu s njim Grabar-Kitarović osvaja 53,9 posto glasova (57 posto u lipnju), a Škoro 38,1 posto (35,4 posto u lipnju). No ovdje je više neodlučnih, čak 8 posto.

Predsjednica se još uvijek nije izjasnila oko toga ide li uopće u reizbor, a u slučaju da to ipak ne učini u drugom ćemo krugu birati između Škore i Milanovića. Takav ishod značio bi veliku neizvjesnost, ipak, pobjedu bi odnio Miroslav Škoro.

Glazbenika, bivšeg HDZ-ovca, konzula i doktora ekonomskih znanosti, bira 51,6 posto, dok bi pravnika, bivšeg diplomata, SDP-ova premijera i predsjednika te stranke, zaokružilo 44,4 posto ispitanika.

Neodlučnih je 4 posto, pa bi ovakva politička utakmica bila najneizvjesnija. Škoro uzima 70-ak posto glasova Grabar-Kitarović, ali gotovo četvrtina glas daje Milanoviću, dok su HDZ-ovci uvjerljivo uz Škoru.