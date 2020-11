Škoro o Fimi mediji: Ispričavam se što sam tada bio član HDZ-a

<p>Predsjednik Domovinskog pokreta <strong>Miroslav Škoro</strong> ispričao se u ponedjeljak što je nekad bio član HDZ-a i član saziva Sabora 2007. godine, poručivši premijeru <strong>Andreju Plenkoviću</strong> da vođa mora biti spreman preuzeti odgovornost za sve što napravi i što naprave njegovi ljudi.</p><p>- Kao član saziva Sabora 2007., za razliku od mnogih koji su bili sa mnom u tom sazivu i koji su danas u HDZ-u, spreman sam se ispričati, ja nemam problema s tim - rekao je Škoro na konferenciji za novinare sazvanoj u povodu presude u aferi Fimi medija.</p><h2>Pravi kapetan preuzima odgovornost i ne bježi od nje</h2><p>- Ja se ispričavam što sam u tom trenutku bio u HDZ-u, što sam bio u tom sazivu Sabora, što nisam uzeo niti jedne lipe naknade nego sam sve novce koje sam zaradio dao za Jedinicu intenzivne njege u Osijeku. Ispričavam se što sam nakon osam mjeseci vratio mandat, nisam s njim trgovao, niti licitirao" - kazao je Škoro.</p><p>Ispričao se i što je mislio da je Andrej Plenković možda rješenje za HDZ i ovu državu.</p><p>Škoro poručuje da je spreman preuzeti odgovornost „za svoji dio grijeha”, ali ne prihvaća da neodgovorni pojedinci, koji se ponašaju poput malog djeteta, umanjuju svoju odgovornost, dijele narod i sebe vide kao jedino mjerilo vrijednosti.</p><p>„Pravi kapetan preuzima odgovornost i ne bježi od nje. Brod kojega je preuzeo Plenković je pravni nasljednik svega onoga što se događalo”, ustvrdio je Škoro pozivajući premijera i sve političare na odgovornost.</p><p>Na novinarsko pitanje ispričava li se što je bio u uredu Marina Barišića u Carinskoj upravi Škoro pojašnjava da je dva puta bio u tom uredu kako bi dogovorio svoj nastup na igrama carinskih radnika, te da postoje fakture prema Carinskoj upravi za posao koji je isporučio.</p><p>Za Domovinski pokret je kazao je da je svjetionik, uporište, da je spreman korigirati stavove, a čine ga odgovorni i ponizni ljudi koji će se nastaviti boriti za odgovornost i istinu.</p><p>- HDZ uvijek funkcionira po istom obrascu, postoji vođa i poslušnici. Ja nisam takav, nitko nije priječio Jandrokoviću ili Bačići i ostalima koji su i danas u Saboru, HDZ-u i ministarstvima da 2008. kažu 'bravo Miro idemo i mi' - rekao je.</p><p>Ustvrdio je kako nije točno da je HDZ njemu dao sve, nego je on HDZ-u dao sve, pa je onda shvatio da to nije dobro.</p><p>- Nije meni Šeks pisao pjesme, nije meni Tuđman pisao pjesme, nije ni Plenković. Sve moje pjesme, sve što sam napravio bilo je dobro dok nisam rekao da mi je dosta i da se ne slažem s njima i otišao. I vratio se s ovim ljudima natrag, mi smo svjetionik u političkom prostoru Hrvatske - kaže.</p><p>Vezano za Kolonu sjećanja u Vukovaru Škoro je istaknuo da treba slušati epidemiološku struku, te dodao da sutra sa svojom suprugom ide u Vukovar, a ovisno o državnom protokolu tamo će biti i u srijedu.</p><h2>Kolona sjećanja je za žrtve, a ne političare</h2><p>O tome trebaju li predstavnici SDSS-a biti u srijedu u Koloni sjećanja Škoro je rekao da to treba pitati njih, naglasivši da je to dan za žrtve a ne političare .</p><p>"Mislim da je Kolona sjećanja zamišljena kao mjesto odavanja počasti žrtvama, a hoće li doći predstavnici ove ili one stranke, to ovisi o njima. Ta kolona nije promenada, Korzo, šetnica, nije mjesto gdje će netko pokazati garderobu", rekao je Škoro.</p><p>Što se tiče sukoba između premijera Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, Škoro smatra da sukoba zapravo nema.</p><p>„Nema tu sukoba, bilo bi glupo da se ja između dva prijatelja petljam u njihovu svađu. Oni su prijatelji, znaju se iz Bruxellesa, Zagreba, zajedno došli u to ministarstvo", kazao je Škoro u svom prvom obraćanju nakon što je mjesec dana bio u izolaciji zbog zaraze koronavirusom.</p><p>Rekao je kako je zajedno sa svojom obitelji prebolio koronavirus, u jednom trenutku je sa suprugom završio i u bolnici na kontrolnim pregledima od nekoliko sati, te se zahvalio svim zdravstvenim djelatnicima koji se bore s epidemijom.</p>