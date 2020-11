Škoro o slučaju Sučić: To je novi HDZ. To je taj festival bahatosti!

Čelnik Domovinskog pokreta osvrnuo se i na najavljeno kažnjavanje ljudi, zbog nepoštivanja mjera, koje smatra neprimjerenim i žalosnim. Jedino koga treba kazniti su aktualni premijer i njegova vlast, kazao je...

<p>Čelnik Domovinskog pokreta <strong>Miroslav Škoro</strong> prokomentirao je kaos koji su u Vukovaru izazvali državni tajnik ministarstva <strong>Stjepan Sučić </strong>(61) i <strong>Krunoslav Šeremet</strong> (40), ravnatelj Memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru. Naime državni tajnik je s petka na subotu nakon ponoći kršio mjere tako što je bio u kafiću, ali i vrijeđao policajce i oštetio vrata u službenim prostorijama policije.</p><p>Pita se kako to da su mediji o cijelom slučaju obaviješteni s 24 sata zakašnjenja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>- Nešto nije u redu, jer to nije obična stvar. To su visoki dužnosnici, posebni izaslanici Andreja Plenkovića u bezbroj situacija, to su potencijalno budući kandidati za gradonačelnike i ambiciozni ljudi grada Vukovara, to su državni tajnici, koji su u trenutku kad se reguliraju kretanja i ograničava mnoge stvari, imaju festival. To je taj novi HDZ. To je to novo normalno. Što je za Bogove nije za volove - kazao je Škoro. </p><p>Naveo je kako je to festival bahatosti 16 posto ljudi, kojima je u ovoj zemlji dobro i za njih ništa ne vrijedi.</p><p>- Tukli su se s policajcima, razbili lokal i policijsku stanicu i onda su na intervenciju nekoga pušteni, iako je sve ukazivalo na to da moraju biti zadržati. To je situacija u kojoj premijer može nakon nesretne pucnjave na Markovim trgu izjaviti da je za to kriv Domovinski pokret i osobno, a u ovoj situaciji njegov ministar i potpredsjednik Vlade Medved kaže da treba provjeriti navode - kazao je.</p><p>Pita i što to u slučaju Sučić treba provjeriti.</p><p>- Treba provjeriti je li on razbio staklo od 3 ili 5 centimetara, je li opalio nogom ili šakom o vrata, je li tukao policajca nižeg ili višeg čina. Što treba provjeriti? Pri tome su se događale tako ružne stvari da su se na nacionalnoj osnovi vrijeđali svoje koalicijske partnere. Ne bude li rekcije javnosti bit ćemo u situaciji "ujeo vuk magare" - ističe Škoro navodeći kako je to promjena zbog koje postoji Domovinski pokret te koji će tu promjenu napraviti.</p><p>Škoro se osvrnuo i na najavljeno kažnjavanje za prekršitelje mjera, što smatra žalosnim.</p><p>- Jedini koga treba kazniti je aktualni premijer i njegova vlast, politički trabanti i uhljebnička koalicija. Kažnjavati ljude smatram neprimjerenim, a jednu tako bitnu i značajnu odluku trebao bi donijeti Sabor dvotrećinskom većinom, a ne četiri frajera koja su se našla na ulici - kazao je čelnik Domovinskog pokreta koji je u Pločama osnovao stranačku podružnicu Dubrovačko-neretvanske županije. </p><p> </p>