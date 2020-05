Škoro objasnio gdje je zapelo s Mostom, pričao i s Raspudićem

Božo Petrov dao je za RTL svoje viđenje situacije propalih pregovora s Miroslavom Škorom i Domovinskim pokretom. Brzo nakon njega, stigla je i druga strana pa je Miroslav Škoro iznio svoje razloge prekida možebitne suradnje na nadolazećim parlamentarnim izborima.

Škoro je gostovao na RTL-u.

- Ja sam sinoć otišao leć', svjestan toga da pregovori nisu uspjeli. Zadnji razgovor vodili smo u 19.53 i dogovorili da ćemo možda zajednički dan priopćenje, no ujutro sam se probudio i imao sam što vidjeti. Ispada da sam crni vrag s kojim su tikve sadili. Da su ljudi oko mene nečestiti, nepošteni. Žao mi je zbog toga. Problem je nerazumijevanje oko činjenice da u Hrvatskoj postoji 10 izbornih jedinica, da one daju 140 mandata, na svakoj listi je 14 ljudi. Imamo samo 10 prvih, 10 drugih mjesta. Činjenica je da kao Domovinski most nismo u stanju zadovoljiti sve te apetite - počeo je Škoro pa nastavio o mandatima i koliko su ih točno tražili:

- Poprilično, daleko više od onoga što možemo nekom garantirati. Ne bi trebali biti bitni mandati, nego da u zajedničkom radu možemo stvoriti jednu sinergiju, dodanu vrijednost i povesti Hrvatsku u drugom smjeru. Puklo je, no ne treba žaliti za prolivenim mlijekom. Kako kažemo u Slavoniji, i bez jednog rezanca se može dobra juha napraviti. Inzistirat ćemo i dalje na zajedništvu, da se koalicija širi i da izađemo kao opcija gdje će ljudi prepoznati da postoji ujedinjena priča na desnom centru i desnici.

Iz Mosta kažu da iza svega zapravo stoji HDZ jer su oni rekli da mogu koalirati sa Škorom, ali ne i njima. Škoro takve navode odbacuje.

- U proteklih mjeseci se dogodilo čudo toga. Ja sam u isto vrijeme doveo Zorana Milanovića na vlast, ali sam i HDZ-ov igrač. Naravno, na društvenim mrežama postoji dokaz da sam udbaš koji je istovremeno i krajnji desničar... Jednostavno, to je još jedna od notornih gluposti, spin kojim se pokušava odvratiti od onog bitnog, a to je da je Domovinski pokret transparentno vodio razgovore s Mostom i drugima. Nitko drugi nije bio zadovoljan, Most jest. Ne treba sada to stavljati pod reflektor, skretati na sebe pozornost i pljuvati. Budimo džentlmeni i nismo se dogovorili, Bože moj.

Raspudić i Markić "ne", Ivan Penava "možda"

Škoro je otkrio da je razgovarao s Ninom Raspudićem, ali da do dogovora nije došlo.

- Nismo se dogovorili, ali smo se džentlmenski razišli. Kod njega nije puklo zbog mandata, bio je drugi problem, on nije bio u stanju u kratkom roku organizirati stranku, a nije htio ući u Domovinski pokret. Ja mu želim svako dobro, on svakako može puno dati.

Izgleda da bi i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava mogao put Domovinskog pokreta.

- On je dobrodošao, jednom smo osobno razgovarali, vidjet ćemo. Čini mi se da je u HDZ-u dosta nezadovoljnih.

Kao s Raspudićem, niti sa Željkom Markić neće biti suradnje.

- Ja sam džentlmen i kad dama kaže ne, onda je to ne. Kontakata je bilo od strane mojih suradnika, no ja se osobno s njom nikad nisam čuo.

'Mi nismo ekstremna desnica'

Bivši predsjednički kandidat navodi da Domovinski pokret nije radikalna desnica.

- Ljudima je dosta, željni su promjene i tu promjenu će dobiti. Razgovaramo s opcijama koje bi nas još malo gurnule centru. Ja mislim da mi jesmo desni centar, mogla bi se stranka prikazati i kao desnica, ali mislim da ekstremne desnice nema u Hrvatskoj, a mi to definitivno nismo.

Za kraj je kazao i koju o terminu izbora. Smatra da su svi termini loši.

- Mi smo u teškoj situaciji. Ovi izbori neće biti kakvi trebaju biti. Ostavljaju narod, Zagreb, na cjedilu, mislim da je ovo abdiciranje bez pokrića, ali ni prvi ni zadnji put od Vlade koja nas vodi zadnje četiri godine da se ode bez rješenja. Birači zaista sada mogu zaustaviti duopol HDZ-SDP. Ja dolazim iz odgovornog posla, nisam znao da ima toliko neodgovornosti u politici. Te bih sjedio ovdje da nisam spreman preuzeti bilo koju funkciju i sigurno bih ju vodio odgovorno. A kako to ovi iz Vlade vode, možete na 151 kolodvoru uzet prvog koji naiđe i staviti ga unutra i ništa se neće promijeniti. Ja tako ne doživljavam ni život ni politiku