Sporazum o izbornoj suradnji i potpori nezavisnom kandidatu za vukovarsko-srijemskog župana Josipu Dabri potpisali su u ponedjeljak u Vinkovcima predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, Ivan Penava, predsjednik istoimene nezavisne liste, i predsjednik Zelene liste Nenad Matić.

Nezavisni kandidat za župana Josip Dabro, koji je nedavno napustio HDZ, rekao je da zajedno s kandidatkinjom za njegovu zamjenicu Ivanom Mujkić želi učiniti sve za boljitak građana Vukovarsko-srijemske županije.

Mujkić je zamjenica vukovarskoga gradonačelnika Ivana Penave.

"Ne dijelimo ljude ni na ovakve, ni na onakve, ni na lijeve, ni na desne. Vukovarsko-srijemskoj županiji je potrebno zajedništvo slobodnog uma, a ne zajedništvo gdje jedan čovjek govori što treba činiti", poručio je Dabro.

Komentirajući, kako je rekao, napade koji na njega dolaze iz HDZ-a nakon napuštanja stranke i objave da ide u nezavisnu kandidaturu za župana, Dabro je ustvrdio kako iza njih stoji Tomislav Čuljak, za kojega je rekao kako je još od dolaska Ive Sanadera na čelo HDZ-a do danas bio i ostao jedini kadrovik unutar stranke kojega se sve pitalo i "bez čijeg blagoslova niste mogli dobiti niti mjesto čistačice u bolnici".

Na pitanje novinara zašto nije prije izašao iz HDZ-a ako je sve to znao, odgovorio je kako je on dijete HDZ-a i želio je stranku promijeniti iznutra. Rekao je i kako ga je 2013. godine prije izborne skupštine županijske Mladeži HDZ-a župan Božo Galić zamolio da se povuče iz izborne utrke.

"Prije toga sam se dva puta već povukao, 2010. i 2012.. Odbio sam zapovijed i pobijedio sam", rekao je, dodajući kako je to tada bio tektonski poremećaj u HDZ-u.

Odgovarajući na izjavu predsjednika vukovarsko-srijemskoga HDZ-a, ministra obrane Maria Banožića da je njegova retorika na razini predsjednika mjesne zajednice, Dabro je odgovorio kako je Mario Banožić postao ministar zato što je nosio lovačku pušku, aludirajući protom na njegovo bavljenje lovom.

"Ministar obrane je lovočuvar u šumi, ne želim više ništa reći", dodao je. Na pitanje čija je šuma u kojoj je Banožić lovočuvar, odgovorio je kako je šuma u vlasništvu Hrvatskih šuma, a tvrtka koja ima koncesiju upravljanja u vlasništvu je supruge Tomislava Čuljka.

"Koncesija je potpisana 2019. godine na 30 godina i zamislite 1122 hektara šume, dok kod nas mladi ljudi ne mogu dobiti ni jutro zemlje", rekao je Dabro.

Odgovarajući na novinarsko pitanje što je po struci, Dabro je rekao da je magistar kineziologe, da je studirao tri godine, no nakon novinarske primjedbe da ne može biti magistar s tri godine, ispravio se i rekao da je studirao pet godina.

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro rekao je kako će Domovinski pokret ondje gdje može izaći sa svojim kandidatima to i učiniti, a gdje ne može, kao što je slučaj u Vukovarsko-srijemskoj županiji, poduprijet će mlade ljude poput Josipa Dabre.

"Smatramo da su i Josip Dabro i Ivana Mujkić kao i Ivan Penava pravo rješenje i nadam se da će ući jednog dana u Domovinski pokret. Ovo je i dokaz da kod nas stranačka iskaznica nije važna. Bitni su nam ljudi i njihovi programi", rekao je Škoro. Istaknuo je da se svatko tko misli da će mu stranačka iskaznica nešto donijeti u Domovinskom pokretu odmah može okrenuti i otići.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava rekao je kako je Vukovarsko-srijemska županija u posljednjih 18 godina izgubila 55.000 stanovnika, što je više od 26 posto.

"Ljudi mogu birati, ako će pozdraviti ove trendove i žele ovakvu Vukovarsko-srijemsku županiju, onda neka biraju politike koje su zaslužne i dovele do ovakvih rezultata. Ako to smatraju poražavajućim, moraju odabrati ljude koji imaj snage i hrabrosti to promijeniti", rekao je Penava.

Po riječima predsjednika Zelene liste Nenada Matića, istok Hrvatske zaboravljen je od hrvatske Vlade, koja više gleda prema Bruxellesu, Berlinu i Parizu nego prema Slavoniji.

"Želimo u vlasti mlade i perspektivne ljude kojima će Slavonija biti na srcu i koji će živjeti za ovaj kraj i njegove radišne ljude", poručio je Matić.