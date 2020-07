Škoro prije izborne šutnje: Već i mala djeca znaju što je vlast u stanju napraviti za milijune

<p>U Hrvatskoj kako se dijeli plijen, to znaju oni na vlasti i sada javnost vidi što su u stanju napraviti i u što su stanju "uvaliti" hrvatsku populaciju, sve državljane, iseljenu Hrvatsku, sve kako bi ostali na vlasti, rekao je <strong>Miroslav Škoro</strong>, čelnik Domovinskog pokreta u završnom obraćanju pred izbornu šutnju. </p><p>- Mislim da su u izbornoj kampanji shvatili svi kako to funkcionira, a od jučer i mala djeca znaju kako to funkcionira - poručio je i dodao kako su <strong>Branko Bačić</strong> iz HDZ-a i <strong>Arsen Bauk</strong> iz SDP-a reagirali na njegove izjave. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Škoro se dva puta učlanjivao u HDZ </strong></p><p>- Kada sam otišao iz Sabora, nezadovoljan kako funkcionira, Bačić i Bauk su ostali. Reagirali su kada sam rekao da želim mijenjati Izborni zakon. Ako želimo, Ovršni zakon ćemo riješiti u tri točke, u tri točke se to može riješiti! 'Ajde da i ja malo mašem papirima... Moram otići na tečaj kod Bernardića - rekao je Škoro i podigao isprintan novinski članak o Bauku i Bačiću. </p><p>- Oni bi trebali biti na suprotnim stranama, ali se slaže da ne treba mijenjati Izborni zakon. Slažu se kada su u pitanju ovrhe i referendum, kada su u pitanju njihove povlastice, kada su u pitanju milijuni i milijarde novaca - poručio je. </p><p>Škoro je dodao i kako se čelnici drugih stranka nisu htjeli sučeliti s njime na televizijskim duelima "pod parolom da je to urednička politika".</p><p>- Mi nikada nećemo biti problem, nego rješenje. </p>