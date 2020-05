Škoro: Referendumom možemo vidjeti što misle naši građani

Kako bi u savezništvo ušli s čistim rukama, čelnici Domovinskog pokreta i Stranke umirovljenika, Miroslav Škoro i Lazar Grujić na prije objave zajedničkog nastupa na izborima, dezinficirali su ruke. Grujićeva stranaka do sada nije bila u Saboru, a Škoro je obećao da će im mjestima na listi, garantirati da budu parlamentarna stranka. Za sada ne otkriva u kojim će izbornim jedinicama novi partneri biti na listi.

Prokomentirao je i ostale aktualne teme. Najavio je kako će do kraja tjedna formalizirati dogovor s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom, koji je istupio iz HDZ-a.

- S njim smo obavili sve razgovore i pregovore. Do kraja tjedna ćemo sve skupa imati artikulirano na papiru tako da ćemo se moći radovati i potrošiti bocu vina, nije bitno čijeg - poručio je Škoro.

I dok se nagađa da bi im se mogla pridružiti i Marijana Petir, čelnik Domovinskog pokreta kaže kako je s njom sreo dva puta.

- Rekla je da će se javiti i čitam u novinama da je sve skupa u redu, hvala vam - odgovorio je.

Kada je riječ o zabrani rada nedjeljom, koji HDZ planira regulirati izmjenama zakona, Škoro je stava da ljudi moraju imati dan za odmor.

- Tradicionalno je to bila nedjelja. Postoje zemlje poput Austrije koje su to riješile. Ne vidim razlog zašto to ne bi proveli i mi. U krajnjoj liniji postoji referendum, kojim možemo provesti ispitivanje građana, pa kako odlučimo tako ćemo napraviti. Osobno se zalažem da jedan dan u tjednu bude obiteljski i predlažem da bude nedjelja - rekao je Škoro.

Prokomentirao je i izjavu europarlamentarca Predraga Freda Matića da je lijeva koalicija okupljena oko SDP-a "za one s desne strane svemirski brod". Škoro ga je nazvao briselskim uhljebnikom, a njegove izjave smatra tipičnima za partiju iz koje dolazi.

- Moram se složiti s njim, on jesu za nas svemirski brod, ali iz Muppet Showa iz epizode izgubljeni u svemiru - poručio je Škoro.

Na izjave premijera Andreja Plenkovića da Škorini partneri ne mogu biti i njegovi, čelnik Domovinskog pokreta uzvraća kako on i Plenković u mnogim stvarima imaju različito mišljenje, ali smatra da treba sjesti za stol i razgovarati sa svakim.

- On očito i dalje želi biti sa 'žetončićima' i s Miloradom Pupovcem, koji mu i odobrava te njegove postupke. Da sam bio premijer četiri godine bilo bi me sram stalno docirati nekome. Prvo skoči, pa reci rekord. Ja bih se recimo hvalio onime što sam napravio, ali on očito nema čime - uzvratio je Škoro napominjući da to čak prepoznaju i članovi HDZ-a, koji napuštaju stranku.

Nakon najava da će uskoro biti gotova analiza o isplativosti povratka Ine u Hrvatske ruke, Škoro je uzvratio kako je bitno maknuti sve "šarene laže" napominjući kako je Ina tvrtka u vlasništvu Mađarske.

- Ne znam koja bi to studija mogla dokazati da Inu, koju smo prodali za manje od 1000 kuna po dionici sada kupujemo po znatno većoj cijeni. To nije gospodarska računica koja bi bila isplativa. To je opsjena. Zašto bi kupovali Inu? Hrvatska ako hoće može sutra napraviti drugu naftnu kompaniju, ali za to nema političke volje, jer se nekome pogoduje - kazao je Škoro.

Čini mu se da je raj biznis za Hrvate izgubljen prije puno godina kad smo ga prodali Mađarima. Smatra da država mora gledati na koji će način osigurati da budemo energetski suvereni.