'Škoro se lažno predstavlja, a glas njemu pomaže Milanoviću'

Vodstvo HDZ-a vrlo ozbiljno je shvatilo Miroslava Škoru i njegovu “diverziju” odnosno otvoreni poziv biračima HDZ-a da glasaju za njega, a ne za Andreja Plenkovića “izdajicu stranke i Tuđmana” i “njegovu kandidatkinju” Kolindu Grabar-Kitarović. Glavni tajnik HDZ-a oštro je udario po Škori. Stao je čvrsto uz Plenkovića, kojeg će podržati i u novoj utrci za šefa stranke i komentirao njegovu izjavu da je "glas za Škoru, glas za Milanovića i SDP."

Napomenuo je da svaki glas članica i članova HDZ-a mora dobiti Kolinda Grabar-Kitarović, koja je kandidatkinja HDZ-a. Navodi da je glas za Škoru slabljenje potencijala glasača od centra nadesno.

- I utoliko će svaki takav glas koji ne bude dan Kolindi Grabar-Kitarović pomoći najjačem lijevom kandidatu. A to je Zoran Milanović. Prisjetimo se da je sličnim scenarijem Ivo Josipović uspio dospjeti na Pantovčak - izjavio je Gordan Jandroković za Jutarnji list

- Ponavljam, kandidatkinja HDZ-a je Kolinda Grabar-Kitarović, a kandidat Miroslav Škoro se lažno predstavlja. On nije kandidat HDZ-a niti je on “nasljednik” Franje Tuđmana. On je kandidat Bulja, Grmoje, Zekanovića, Mosta i onih političkih snaga koje su unazad nekoliko godina već jednom pokušavale ući u prostor HDZ-a i pridobiti dio HDZ-ovih birača. Posebno je intrigantno što kandidata Škoru hvale i podržavaju dva bivša predsjednika RH, Stjepan Mesić i Ivo Josipović, koji su pokazali da pripadaju radikalno lijevim, postkomunističkim krugovima - ustvrdio je Jandroković.

Očito je, kaže, da Škoru podržavaju radikalna desnica i rigidna ljevica.

- Zamislite taj bend u kojem skupa sviraju Josipović, Mesić, Bujanec i Hasanbegović, a pjeva Škoro. Dakle, važno je da birači od centra nadesno fokusiraju svoje glasove na Grabar-Kitarović kako bi u prvom krugu ostvarili vidljivu prednost u odnosu na kandidata ljevice, Milanovića - rekao je Jandroković.

Foto: Pixell

I dok je Škoro jasno poručio da ide na glasove HDZ-a, Jandroković utzvraća da je tu radi o čistoj manipulaciji. Napominje da Škoro kao kandidat političkih snaga koje žele uništiti HDZ i srušiti Vladu predstavlja se kao “kandidat HDZ-a”, a istovremeno se pokušava predstaviti kao kandidat koji nije dio establišmenta. Podsjetio je da je Škoro u devedesetima bio djelatnik Ministarstva vanjskih poslova i konzul RH u Mađarskoj, a 2000. jedan od najaktivnijih protagonista predsjedničke kampanje Mate Granića. U vrijeme Ive Sanadera imao je trostruku ulogu: saborskog zastupnika, kandidata za gradonačelnika Osijeka i pjevača u HDZ-ovoj kampanji, kazao je Jandroković te podsjetio da je unazad nekoliko godina nastupao na predizbornim skupovima HDZ-a i na nacionalnoj i na lokalnim razinama.

- Nastupao je i za HDZ-ove načelnike i gradonačelnike. Dakle, on je itekako povezan s establišmentom i od establišmenta je imao i izrazitu financijsku korist. Dakle, Škoro pokušava manipulirati, a optužbu na račun vodstva HDZ-a o “izdaji stranke i Tuđmana” smatram nedostojnom - zaključio je Jandroković.