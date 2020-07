- Nitko se nije mogao pojaviti iz glasa\u010dkog odbora, \u0161to je i razumljivo jer puno je ljudi u toj situaciji. Tako\u0111er smo dobili jako puno prijava o tome da je, naravno, kao i obi\u010dno, bilo \u010dudnih situacija kada je dijaspora htjela glasati. Prema nekim na\u0161im neslu\u017ebenim informacijama, general \u017deljko Glasnovi\u0107 je \u010dovjek koji je sada u situaciji da mu nedostaje mo\u017eda nekih 11 glasova. Nema veze, legalisti smo, sve da je izgubio i za jedan, ali kada se sve to skupa zbroji i vidi, onda mo\u017eete zaklju\u010diti i sami da ovo sve skupa, zahvaljuju\u0107i tom izbornom zakonu, nije pro\u0161lo onako kako bi trebalo - rekao je i izvadio papir po, kako je rekao, \"uzoru na dobre politi\u010dare, koji se znaju slu\u017eiti excel tablicom\". Aludirao je na Davora Bernardi\u0107a, sada ve\u0107 biv\u0161eg predsjednika SDP-a, koji je na su\u010deljavanje s Andrejom Plenkovi\u0107em stigao s hrpom papira.\u00a0

Škoro našao razloge za lošiji rezultat: 'Dosta je ovo sve nalikovalo na situaciju u Srbiji'

Svi smo malo umorni, ali završili smo izbore i mogu reći da smo mi zadovoljni, biti star 50-ak dana i biti treća politička snaga nije mala stvar, rekao je čelnik Domovinskog pokreta

<p>Dan nakon izbora sliježu se dojmovi. Stranke analiziraju rezultate, gdje su dobili, gdje i zašto izgubili, tko je podbacio, tko potegnuo... Pa tako i čelnik<strong> Domovinskog pokreta, Miroslav Škoro</strong>, čija koalicija je osvojila 16 mandata. Teško da imaju razloga osjećati se pobjednički jer na kraju HDZ, kojemu su mislili postavljati uvjete za koaliranje, Vladu može sastaviti i bez njih.</p><p>- Svi smo malo umorni, ali završili smo izbore i mogu reći da smo mi zadovoljni. Osvojiti ih 16, a biti star 50-ak dana i biti treća politička snaga, nije mala stvar. Oni koji kose političku travu godinama nisu osvojili ništa ili vrlo malo - rekao je Škoro čestitavši <strong>relativnom pobjedniku Andreju Plenkoviću.</strong></p><p>Smatra neprihvatljivim što su se izbori održali u ovakvim okolnostima.</p><p>- Dosta je to nalikovalo na onu situaciju iz Srbije, gdje se iz izvanrednog stanja odmah naglavačke skočilo u izbore i ta količina demokracije po jedinici mjere je nama uvijek indikativna i zanimljiva. Zanimljivo je i to da se pojavio jedan izraz, a to je osoba od povjerenja, da možete glasovati tako da imate osobu od povjerenja. Ja ne znam što to znači - istaknuo je upozorivši i kako svi u samoizolaciji i izolaciji nisu mogli glasati. </p><p>Pratite uživo:</p><p>- Nitko se nije mogao pojaviti iz glasačkog odbora, što je i razumljivo jer puno je ljudi u toj situaciji. Također smo dobili jako puno prijava o tome da je, naravno, kao i obično, bilo čudnih situacija kada je dijaspora htjela glasati. Prema nekim našim neslužbenim informacijama, general Željko Glasnović je čovjek koji je sada u situaciji da mu nedostaje možda nekih 11 glasova. Nema veze, legalisti smo, sve da je izgubio i za jedan, ali kada se sve to skupa zbroji i vidi, onda možete zaključiti i sami da ovo sve skupa, zahvaljujući tom izbornom zakonu, nije prošlo onako kako bi trebalo - rekao je i izvadio papir po, kako je rekao, "uzoru na dobre političare, koji se znaju služiti excel tablicom". Aludirao je na Davora Bernardića, sada već bivšeg predsjednika SDP-a, koji je na sučeljavanje s Andrejom Plenkovićem stigao s hrpom papira. </p><p>Naime, Škoro nije gubio vrijeme pa je <strong>odmah analizirao rezultate i stavio sve na papir.</strong></p><p>- Nisam imao dovoljno vremena izanalizirati sve, međutim, ne mogu ne reći da nitko od nas, pa tako nisam ni ja, može biti zadovoljan s postotkom, odnosno izlaznošću na izbore. Ta atmosfera straha, koja se uvukla u ljude zahvaljujući korona virusu, je ipak veća i opravdana je, nego što smo mislili. Jedna silina zbunjujućih informacija prouzročila je taj strah - poručio je dodavši kako po njegovu izračunu izlaznost nije onakva kakvom ju prikazuju u Državnom izbornom povjerenstvu.</p><p>- Na stranicama DIP-a stoji da je izlaznost bila na razini 50-ak posto, no po mojem izračunu to je možda na razini 45 posto jer stalno imamo taj problem s popisom birača - rekao je Škoro.</p><p>Izračunao je, dodao je, da je i <strong>nevažećih listića bilo jako puno, oko 38.700.</strong></p><p>- Dakle, gotovo 40.000 ljudi ili ne razumije postupak ili su iz nekog čudnog razloga krivo nešto zaokružili, ili namjerno, no i to je na razini većoj od dva postotna poena - rekao je. </p><p>Domovinski pokret, naglasio je, ide dalje i na lokalne izbore.</p><p>- Domovinski pokret nije zvijezda repatica koja je odlučila samo proći hrvatskim političkim nebom, nismo trgovačka stranka. Drago mi je da, i nakon silnih napisa, provokacijskih izjava, možemo i dalje vrlo ponosno stajati pred vama i gledati vas u oči i biti oni ljudi koji zastupaju iste stavove koje smo zastupali u predizbornoj kampanji - poručio je. </p>