'Skoro smo osnovali sindikat ministara financija, vidjet ćemo hoćemo li korake poduzimati... '

Konferencija "Hrvatska, 20. članica Eurozone" okupila je među ostalima i petoricu bivših ministara financija: Matu Crkvenca (SDP), Ivana Šukera (HDZ), Slavka Linića (SDP), Borisa Lalovca (SDP) te Zdravka Marića, koji je tim Andreja Plenkovića napustio u srpnju prošle godine. Mato Crkvenac je kazao kako je očekivao da će Hrvatska postati članicom eurozone i ranije.

- Bravo za ovo, ali glavni posao nama tek predstoji. Ovo je poseban, osobit domet za Hrvatsku koji nas samo obvezuje na snažan napredak u našim reformama, u povećanju efikasnosti institucija i države uopće u suvisloj razvojnoj politici i novim uvjetima koji slijede. Pred nama je teško razdoblje, desetak godina i sa inflacijom, velikim transformacijskim promjenama gotovo neviđenim u povijesti i u industriji, energetici i naravno ekologiji - kazao je.

Ivan Šuker navodi kako petorica bivših ministara financija na jednom mjestu govori da je jedna politika bila konstanta što se tiče Ministarstva financija.

- Da je bilo kako smo mi tražili i diktirali možda bi bilo malo drugačije. Mislim da smo došli do cilja kojem smo svi težili. Da bi došli do ovoga trebalo je puno toga promijeniti. Svi si na kraju, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali, trebamo priznati da smo to napravili. Da to nismo napravili onda ova gospoda iz Bruxellesa koja su danas došla ne bi govorili ovako kako govore. Mislim da smo došli do toga da možemo biti ravnopravni, a na nama je sada kako ćemo iskoristiti financijski potencijal koji nam se iz Bruxellesa nudi - rekao je bivši HDZ-ov ministar.

Slavko Linić navodi kako su ministri financija uvijek optimisti, a brojke govore o snazi ekonomije i građana.

- Neovisno jesmo li lijevi ili desni uvijek je bio u funkciji gospodarstva i oporavka. Zato gospodarstvo i bilježi ove rezultate - kazao je

Boris Lalovac napomenuo je kako institucija treba uvijek biti iznad pojedinaca i da su svi njegovi prethodnici i nasljednici radili upravo na jačanju institucije.

- Zato mi možemo sjesti i popričati. Imamo slična stajališta što se nažalost ne može reći za neke druge ministre. Neke druge ministre vidimo nažalost u drugim okolnostima - ističe.

Zdravko Marić zadovoljan je i sretan što je u društvo svojih kolega, a kada su u pitanju neopravdana poskupljenja uvjeren je da će Vlada instrumente koje ima staviti u funkciju, a pozdravlja uvođenje bijelih lista. Na pitanje jesu li možda razmišljali o osnivanju udruge, Marić je u šali odgovorio:

- Upravo smo skoro osnovali sindikat ministara financija, ali vidjet ćemo hoćemo li dalje nekakve korake poduzimati - naveo je.

Nadovezao se Šuker.

- Možda napravimo neki konzalting - rekao je i nasmijao kolege.

