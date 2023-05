Skoro svi vodostaji u opadanju, osim Dunava i Drave. Na Kupi, Korani i Uni i dalje su mjere

Vodostaji Save do Stare Gradiške su u opadanju, a na hidrološkoj postaji Stara Gradiška su u blagom porastu s tendencijom stagnacije, pokazuju najnoviji podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje prenosi stožer Civilne zaštite. Dalje nizvodno niz Savu, kako dodaju, vodostaji su u stagnaciji, s tenedencijom da tako i ostane. Vodostaji se na toj rijeci definiraju kao srednje niski, do visoki.

U opadanju su i vodostaji Une, s naznakama da će tako i ostati, definira ih se trenutačno kao srednje visoke vode. Kupa do Farkašića također opada, njeni su vodostaji od niskih do visokih voda. Na vodomjeru Farkašić i dalje je na snazi izvanredno stanje s tendencijom pada vodostaja.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL



Očekuje se i daljnje opadanje Mure, čiji se vodostaji definiraju kao srednje visoki, do srednji. I Drava se spušta do hidrološke postaje Podravska Moslavina, točke na kojoj je, međutim, vodostaj u porastu, s tendencijom stagnacije. Nizvodno su vodostaji u porastu, s tendencijom porasta - od srednje visokih, do visokih voda. Vodostaji Dunava su također u porastu, s tendencijom porasta, u domenama srednje visokih i srednjih voda, kažu novi podaci. .

Civilna zaštita upozorava na vodostaje Kupe i Korane u Karlovcu te Une u Hrvatskoj Kostajnici, koje su u opadanju s tendencijom da tako i ostane, ali će njihovi vodostaji i sljedećih nekoliko dana još biti pod mjerama obrane od poplave.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Izvanredno stanje bilježi se samo na Kupi, vodomjeru Farkašić, gdje je rijeka visine 961 cm, uz tendenciju opadanja. Izvanredne mjere su na Savi, u Jasenovcu, gdje je jučer u 10 sati rijeka dosezala 833 centimetra, uz tendenciju opadanja; na ušću Česme visina je bila 463 cm, uz stagnaciju. Kupa je na vodomjeru Jamnička Kiselica imala 708 centimetara.

- Sve operativne snage i pripadnici Hrvatske vojske su na terenu te prate situaciju i po potrebi interveniraju. Vatrogasci i interventni timovi Crvenog križa Sisak dostavljaju vodu i hranu u odsječenim mjestima, a pripadnici HGSS-a stanovništvo prema potrebi prevoze čamcem. Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Zagreb i Službe civilne zaštite Sisak su također na terenu te pružaju potrebnu potporu stožerima civilne zaštite, stoji u najnovijem izvještaju Civilne zaštite.



