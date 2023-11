Skrivate činjenice i izbjegavate novinare? Tako ložite kotao laži

Društvene mreže svakom čovjeku omogućuju da javno objavi štogod poželi. Neki koji to čine nemaju osjećaj odgovornosti za ono što dijele i šire, neki to čine i anonimno, sa zlim namjerama. O posljedicama koje jedna objava može imati po društvo ili život čovjeka, malotko odogovorno razmišlja. U Bosni je netko na društvene mreže postavio snimku žene koja zaustavlja automobil i mokri kraj njega. Nije bilo baš nikakva javna interesa ni opravdanja da se to objavi, nije se radilo ni o kakvom obijesnom ponašanju, nije bila riječ o bahatom divljanju. Žena se našla u nevolji i učinila jedino što je mogla. No, zbog javne objave takvog prizora osjetila se tako poniženo da si je oduzela život.