Kristian Nimac (22) u srijedu je u sudnici Županijskog suda u Zadru priznao krivnju prema svim elementima optužnice za smrt Petre Mršić koju je usmrtio u prometnoj nesreći 1. siječnja 2018.

- Kajem se, žao mi je. Da mogu vratiti vrijeme, vratio bih ga - rekao je, prenosi Slobodna Dalmacija.

Suprug preminule Petre Mršić kaže kako je od tog kajanja nema ništa.

- To je nula! Jer netko tko ubije ženu, raspe je na ulici, a nakon mjesec dana njegov mu odvjetnik vrati vozačku dozvolu, i on uzme auto te se vozi po Biogradu i maltretira moju djecu, to nije kajanje. Njima je dosta da ga vide! Što je još gore, uzeo je tablice s vozila kojim je ubio moju ženu i stavio na novi golf, iste boje, kojeg mu je kupio tata, i njime plaši moju djecu po Biogradu i uznemirava me. To je kajanje? - upitao je Ivica Mršić.

Nimac je nesreću skrivio nešto prije sedam sati ujutro. Mršić je krenula na posao u Centar za rehabilitaciju djece s posebnim potrebama u Sv. Filipu i Jakovu. Vozila je po propisima i pravilima. Iza nje je doletio Nimac u Golfu svog oca. Bio je pijan nakon novogodišnje noći, imao je 1,22 promila. Vozio je 102 km/h, dvostruko više od dozvoljene brzine. Nije se držao razmaka, a kada je krenuo preticati Mazdu u kojoj je bila Mršić, razgovarao je na telefon. Udario je u Mazdu koja se zarotirala i sletjela s ceste. On se okrenuo na krov.

Mršić, inače medicinska sestra, preminula je sat vremena kasnije u Općoj bolnici Zadar od teških ozljeda. Iza nje je ostao suprug i troje male djece.

Odvjetnik obitelji žrtve, Šime Savić, je na suđenju iskazao sumnju u iskreno kajanje Nimca, pogotovo jer su Kristian i njegov mlađi brat provocirali obitelj Mršić. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Denis Sokol istaknuo je da optuženi, a ni njegova obitelj, nisu pokazali kajanje prema obitelji žrtve. Zatražio je da se kao svjedok ispita suprug pokojne, Ivan Mršić.

Mršić je ranije u iskazu rekao da mu je Kristian prišao na mjesto događaja i tražio oprost, ali da se nitko od njegove obitelji nije ispričao. Dodao je kako je Kristiana, unatoč zabrani upravljanja motornim vozilima, vidio puno puta da vozi po Biogradu, a policija nikada nije zabilježila kršenje mjere. Njegov brat po gradu, istaknuo je, divlja na motoru.

- Vozio je za mnom iza automobila i kada me prolazio pokazao mi je srednji prst. Njihov otac je policiji rekao da „što ja više hoću, jer sam dobio novac” - rekao je Mršić, referirajući se na odštetu koja je obitelji isplaćena od osiguranja.

- Mi živimo u istom mjestu i taj čovjek treba biti iza rešetaka. Ako ga nije imao tko odgojiti kod kuće neka ga odgajaju tamo - rekao je.

Branitelj optuženog Branimir Zorica dodao je da se na okolnosti provokacija i neprimjerenog ponašanja braće ispitaju i njihovi roditelji. Naposljetku su obje strane odustale od novih dokaznih prijedloga s obzirom da je Nimac u potpunosti priznao kazneno djelo. Branitelj se ujedno založio za kaznu ispod zakonskog minimuma, manju od tri godine jer Kristian do sada nije prekršajno i kazneno kažnjavan, priznao je krivnju i izrazio žaljenje.

- Kristian već tri i pol godine ne živi normalno, živi na pola. Spreman je ići u zatvor, ali do kraj života svakog će mu se dana vraćati razgovor s oštećenicom na mjestu događaja, kada je još mislio da će preživjeti - rekao je Zorica.

Izricanje presude Kristianu Nimcu najavljeno je za četvrtak u 9.30 sati, a prijeti mu kazna od tri do 12 godina zatvora.