Skromni riječki pekar: 'Snizio sam cijenu kruha na 2 kune'

Bolje počastiti nego trošiti bez veze, rekao je Lulezim Qenaj, skromni pekar iz Rijeke, koji od danas priprema akciju za građane. Sav će kruh u svojoj pekarnici Areni na Turniću prodavati po dvije kune. Skromni Lulezim kaže: “Moraš davati da bi dobio”.

- Moram vam priznati, mi tako već zadnje četiri godine spuštamo cijene u siječnju i uvijek je nešto drugo na akciji. Ove godine će sve vrste kruha biti po dvije kune, a ljudi su sretni, pa sam i ja sretan kad mogu pomoći. Sjećate se poplava u Slavoniji? I tad smo ispekli tisuću kruhova i odvezli ih u Županju. Ne možeš dobiti ako ti sam ne daješ - objašnjava.

- Ljudi su puno istroše u ovo vrijeme godine, a kruh svi jedu, pa mislim da ovo građanima dobro dođe - dodaje.

Pekarnica Arena obiteljsko je blago, koje je Lulezim osnovao prije 20 godina. Prodavaonica se nalazi na riječkom Turniću i kaže kako cijela obitelj radi u proizvodnji - supruga i dva sina.

Na pitanje hoće li djeca jednog dana naslijediti pekarnicu kaže kako je škola na prvome mjestu i da im on uvijek kaže da uče, ali oni će na kraju odlučiti. Osim djece, imaju radnike, a kaže da su i radnici dobri i da vlada dobra atmosfera na poslu. Jako voli Rijeku, ali dodaje:

- Volim ja cijelu Hrvatsku.

Za sebe priznaje kako bez bureka ne bi mogao živjeti, ali svi su mu pekarski proizvodi dragi.

- U Rijeci je puno ljudi tijekom cijele godine, pa ne ovisimo samo o ljetnoj sezoni i dobro poslujemo. Riječani konzumiraju puno kruha, a ja bez bureka ne bih mogao živjeti - priča Lulezim.

- I debeo sam, ali što onda? Pa ne može pekar biti maneken - kaže kroz smijeh i dodaje kako prodaju 13 različitih vrsta kruha, a od ostalih stvari imaju uobičajene, kao i sve pekarnice: lisnata, pizze, muffine, pite, krafne...

Lulezimova supruga kaže da je on vrlo dobar čovjek, a ponosna je i na sinove, koji su isti kao tata.

- Pokupili su to od nas, tako smo ih učili i ne možemo biti sretniji s njima. Jedan radi, a drugi je u školi, ali pomaže kad može. Ljudi nas cijene, imamo stalne kupce, dolaze nam susjedi i za mnoge unaprijed znamo što će kupiti. Lijep je to osjećaj - kaže supruga. Lulezim je rekao kako imaju samo jednu prodavaonicu i to im je dovoljno.

- Jedna, to vam je najsigurnije - smije se. Ne razmišljaju o širenju, ali kaže kako posluju i u Sloveniji.

- Tko može pomoći red je da pomogne jer inače ljudi počnu trošiti gdje ne treba. Kruh će od danas do 6. siječnja koštati dvije kune i nadam se da će razveseliti naše Riječane - zaključuje.

