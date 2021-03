Uskok je to već morao riješiti. Ako Mamićeve optužbe nisu istinite, država je dužna zaštititi suce. Povjerenje u pravosuđe kod građana je, naime, ionako nisko, a ovim optužbama se dodatno urušava, kaže odvjetnik Anto Nobilo.

Ako je istina, nastavlja Nobilo, onda je to katastrofa i totalni slom koji zahtijeva hitne reforme.

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić, pravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz Dinama iz Mostara je iznio najteže optužbe za korupciju u sudstvu do sada. Tvrdi da je osobno podmićivao sadašnjeg predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sessu, tri suca osječkog Županijskog suda u Osijeku, koji su involvirani u postupke protiv njega, te suca Visokog prekršajnog suda Nediljka Bobana. Kako je u emisiji “Otvoreno” HRT-a zaključio bivši ravnatelj Uskoka, Željko Žganjer, “Mamić je išao ciljano na neke osobe, na one koji su sudjelovali u prvostupanjskoj presudi i na predsjednika Vrhovnog suda. Da budem patetičan, išao je na jedan od stupova suverene države. Mamić je napao instituciju koja je potvrdila pravomoćnu presudu”. Mamić je rekao da je Sessi, dok je ovaj bio predsjednik Općinskog suda u Zagrebu, osobno donosio novac u kancelariju kako bi mijenjao sudske presude. Tvrdi da je sucu Zvonku Vekiću dao više od 500.000 eura koje je trebao podijeliti sa sucem Darkom Krušlinom i Antom Kvesićem. Suci su optužbe odbacili, a Mamić tvrdi da za svoje optužbe, koje i njega izlažu kaznenom progonu, ima dokaze koje je 8. listopada 2020. dostavio Uskoku. Mamić je i prije mahao papirima kojima je dokazivao korupciju u sudstvu, no radilo se o, utvrđeno je na sudu, neuvjerljivoj prepisci bivšeg policijskog informatičara Franje Varge.

No Mamić je Uskoku dostavio USB sa fotografijama i snimkama nekih od sudaca i u detalje opisao kako ih je darivao. Detalji iz audio snimke te fotografije slavlja prozvanih sudaca podudaraju se s onim što je Mamić rekao u dvosatnom monologu pred novinarima u utorak poslijepodne.

- Da li ćemo podržavati ljude, a jedan od njih se zove Zvonko Vekić, sudac Županijskog suda u Osijeku koji je bio čovjek koji se meni približio prije bilo kojeg postupka u Osijeku i koji je bio najbolji prijatelj svakodnevno s gospodinom Krušlinom, ubijali su se u hrani i alkoholu svaki dan. Osim toga što su od mene tražili novac, ukupno sam mu dao preko 500 tisuća eura, imam za to dokaze, koje je trebao podijeliti s Krušlinom i Antom Kvesićem koji je bio član vijeća u drugom predmetu koji se vodi u Osijeku. Vekić je bio predsjednik Vijeća, a Kvesić član Vijeća koji su mi potvrdili optužnicu. Čovjek me uredno reketario, tražio od mene da ga postavim na mjesto predsjednika suda u Osijeku jer je tada bio raspisan natječaj za predsjednika suda u Osijeku i čovjeka koji je sa svojom prijateljicom i njenom kćeri 2017. godine proveo sedam dana sa mnom u Dubaiju čekajući Novu godinu - rekao je u Mostaru.

Kako javlja Jutarnji list, Mamić je u snimci poslanoj Uskoku rekao kako je sucu Krušlinu dao sat marke Audemars Piguet. Mamić je darivanje satovima također spominjao na presici.

- Suci su najmanje 10-15 puta bili moji gosti u svečanoj loži Dinama. Uredno su bili moji gosti na Maksimiru. Neke sam slao i na prijateljsku utakmicu u Liverpool. U loži u Maksimiru mi je rečeno da zamjenik upravitelja zatvora u Osijeku želi pričati sa mnom. Rekao mi je da me žele upoznati suci koji će mi suditi. Mi smo se izubijali od alkohola, družili se satima. Moj sat je primio jedan sudac i odnio ga u Osijek. To je sat od 20 i nešto hiljada eura. Taj je sat kod mene sad. Kad sam došao na sud, potražio me taj Ljubo Pribić (upravitelj zatvora, op. a) u panici i vratio mi sat iz straha jer je nekoliko osoba vidjelo predaju tog sata - opisao je Mamić.

- Moja žena je bila u vikendici kod Velike Gorice, mjesto Buševec, gospodina Željka Dolačkog koji je osuđen za pljačku iz sefa. Nepozvani su tada na feštu godišnjice braka odvjetnika Miljevića došli Pribić, Krušlin, Vekić i plus još jedan gospodin čije ime ću sad prešutjeti. Došli su nepozvani, ljubili se s mojom ženom, skoro sam ga prebio tada. Tad mi je rekao da želi biti moj prijatelj, ali da se boji da će me morati suditi. Rekao sam mu da kako ga nije sram što će me osuditi. Ostali gosti su me tada skidali s njega jer sam ga uhvatio za prsa - rekao je Mamić.

- Krušlin i Vekić i dalje dolaze na stadion Dinama, u Dinamovom plavu salonu pjevaju, ne može nam nitko ništa. Kad slave rođendan u vikendici u Baranji, plava torta i svjećice i to se puše. Pričam imenom, prezimenom, događajem i vama kažem da sam to podnio 8.10. DORH-u - opisao je.

USKOK je u srijedu šturim priopćenjem potvrdio da je Mamić poslao stick.

- Potvrđujemo da je Zdravko Mamić 8. listopada prošle godine državnom odvjetništvu poslao svoju izjavu na sticku. USKOK je odmah po zaprimanju navedenog sticka započeo sa provjerama njegovog sadržaja koje su još uvijek u tijeku - kazali su u USKOK-u.

Prozvani suci su reagirali

- Upravo sam krenuo podnijeti kaznenu prijavu protiv gospodina za lažno prijavljivanje za kazneno djelo primanje mita i za moju zlouporabu položaja, a isto tako mu mogu najavit da ću ga tužit u parničnom postupku za naknadu štete - za RTL je rekao sudac Županijskog suda u Osijeku Darko Krušlin.