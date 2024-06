Skupština Crne Gore izglasala Rezoluciju o Jasenovcu

Skupština Crne Gore usvojila je Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu i logorima Dachauu i Mauthausenu. Za usvajanje rezolucije glasao je 41 zastupnik za, jedan protiv dok suzdržanih nije bilo.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić pozvao je ranije zastupnike da podrže rezoluciju, a u obrazloženju je istaknuo da su čelnik Demokratske narodne stranke (DNP) Milan Knežević i on dostavili amandmane kojim je predloženo da ovom rezolucijom budu obuhvaćeni i logori u Dachauu i Mauthausenu. Mandić, koji je i predložio rezoluciju, rekao je da je "to poziv na sjećanje i na ono ljudsko u svima nama", istaknuvši da rezolucija nije upućena ni protiv koga, već joj je cilj ukazati na to da je zlo, bez obzira na to tko ga je počinio.

Uskoro više...