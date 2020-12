Slaven Lunar Kosanović autor je najvećeg murala na otoku Krku, u Dobrinju

Više od 75 metara dugačka je nova vizura ulaska u Dobrinj, gradić usred otoka Krka, koji je po svojoj kulturnoj baštini, ali i pomalo raritetnom spoju arhitekture i krajobraza, poznat i izvan granica zavičajnog areala

<p>Upravo na tom je tragu svoju viziju ulaska u Dobrinj temeljio <strong>Slaven Kosanović Lunar</strong>, čije je ime sinonim za street art. Nakon što je svoj umjetnički potpis ostavio na muralima i ulicama diljem svijeta- od New Yorka, Tokija, Amsterdama, Parisa, Berlina i drugih svjetskih metropola, ovaj je umjetnik svjetskog ugleda i zagrebačke adrese dvjesto kvadrata zida na ulazu u Dobrinj pretvorio u spoj prošlog i sadašnjeg, klasičnog i inovativnog.</p><p>Ideji o suradnji s Lunarom prethodila je ideja Kulturnog društva Dobrinj da se spomenuti zid, donedavno pomalo derutan ali i išaran neprimjerenim natpisima, pretvori u urednu, tradiciji i baštini mjesta prikladnu dobrodošlicu svima koji budu dolazili u Dobrinj.</p><p>Ideja o muralu ne pripada pojedincu, već Kulturnom društvu Dobrinj u cjelini, ali ideja o angažiranju Slavena Lunara došla je od jedne osobe:</p><p>-Kad su me pitali za savjet oko izrade murala, rekao sam kako takav mural ne može raditi bilo tko, već da je moja želja da ga radi najbolji, najdugovječniji i svakako najpoznatiji street art umjetnik, Lunar - kazao je<strong> Ivan Bojčić</strong>, odnedavno i službeni stanovnik Dobrinja, a široj javnosti poznat kao bubnjar riječke grupe Let 3.</p><p>-Čim sam došao u Dobrinj a prethodno se upoznao s poviješću ovoga gradića, znao sam kako će izgledati finalna verzija ovog dobrinjskog murala. Iz prošlosti Dobrinja uzeo sam razne dijelove i ukomponirao ih u mural, koji će na jedan drugačiji način putnicima namjernicima pričati priču o Dobrinju, njegovim počecima, bogatoj kulturnoj ostavštini, ali i nekim detaljima poput flore i faune, također specifičnima za ovaj gradić-muzej kako ga zovu-pojasnio je svoju viziju murala <strong>Slaven Kosanović Lunar</strong>.</p><p>Uz naglasak na prošlost Dobrinja, upravo je inovativnost jedna od odrednica novog projekta Kulturnog društva Dobrinj, kojeg su inicijatori nazvali „<strong>Kulturni Dobrinj</strong>“. Korisnici društvenih mreža aktualnosti i novosti mogu pratiti kroz hashtag #kulturnidobrinj a najveći mural na otoku Krku samo je početak novih vjetrova, koji će, iz smjera prošlosti, donijeti i neke nove vizije, oblike i događanja, kojim će „gradić usred otoka“ učvrstiti svoje mjesto na kulturnoj karti Hrvatske, te kroz nove kulture i nove tehnologije prošlost pretočiti u budućnost.</p>