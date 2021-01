Dražen Slavica je na Vrhovnom sudu u srijedu oslobođen optužbe da je počinio teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, bivšem šibenskom vatrogasnom zapovjedniku sudilo se za tragediju na Kornatima u kojoj je smrtno stradalo 12 vatrogasaca.

- Osjećam se tužno, izgubili smo naše vrijedne vatrogasce, ali pao mi je kamen sa srca - rekao je Slavica za Dnevnik Nove TV.

Na pitanje tko je po njegovom mišljenju kriv, rekao je da je svima jasno gdje su problemi u vatrogasnom sustavu na koje je, kaže, godinama upozoravao. Poručio je kako se na Kornatima dogodila radna nesreća.

- Tada smo bili drugi u svijetu po pojavi eruptivnih požara. Do danas se takvih situacija dogodilo sedam ili osam. Mi do tada to nismo učili niti je to bio dio naše obuke - objasnio je.

Slavica i dalje radi u šibenskoj vatrogasnoj postaji, a sada će tražiti da ga se vratio na prethodne funkcije. Kaže, dokazao je da nije napravio ništa protuzakonito.