'Slavica nije ravnateljica NP Krka zbog stranačke iskaznice'

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je u srijedu da Nella Slavica neupitno ostaje ravnateljicom NP Krka jer na tu poziciju nije došla zbog broja iskaznica koje posjeduje već zbog svojih referenci i programa te konačnog dojma koji je ostavila na razgovoru za tu poziciju, a imat će njegovo povjerenje dokle god bude dobro radila svoj posao.

Nella Slavica, nova ravnateljica Nacionalnog parka Krka, koja je prije tog posla bila na funkciji ravnateljice Studentskog centra u Šibeniku, istodobno je bila članica HNS-a i HDZ-a, objavio je u utorak Večernji list.

Prema informacijama Večernjeg lista, Nella Slavica se u HNS učlanila 2003. godine, a u HDZ 13. travnja 2007. Iz HNS-a se Slavica iščlanila 15. veljače 2019., odnosno sedam dana nakon što ju je Ćorić imenovao za novu ravnateljicu NP Krka.

"Gospođa Slavica nije na čelo NP Krka došla zbog jedne ili dvije iskaznice, koliko god, već zbog svojih referenci i programa te konačnog dojma koji je ostavila na razgovoru za tu poziciju", kazao je Ćorić novinarima pred Banskim dvorima.

Upitan kako je moguće da je imala dvije iskaznica, a poznato je da u HDZ-u to baš i ne dopuštaju, Ćorić je rekao da, koliko zna, Slavica je tu mogućnost negirala.

"No, da je i to slučaj, da je riječ i o tri iskaznice, u natječaju to nije bila propozicija niti će to ikada biti u bilo kojem natječaju za ravnatelja nacionalnog parka, niti će to biti bitno kod izbora. Njezina stranačka pripadnost kao niti pripadnost drugih ravnatelja nacionalnih parkova, a u ovom trenutku ih ima iz različitih stranaka, nije mjerilo ulaska na čelnu poziciju nacionalnog parka i dok sam ja na mjestu ministra, to neće biti tako", naglasio je.

Upitan hoće li zamoliti Slavicu da se povuče iz HDZ-a odgovorio je kako se to pitanje može postaviti nekome od stranačkih dužnosnika.