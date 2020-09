Slavonac Milan (34): 'Paraziti mi gmižu tijelom već 4 godine, ne mogu ih se nikako riješiti'

Svoje nepoželjne goste, tvrdi Milan, u tijelu osjeća unatoč terapijama i povremeno vidi na površini ispod kože...

Osjetio sam čudan bol u prsima na lijevoj strani iznad bradavice dok sam igrao nogomet. Mislio sam da je od napora. No bol se počeo pojavljivati i kad sam mirovao, pa sam otišao liječniku. Bio je to početak agonije mladog stolara Milana Barića (34) iz Đulovca kraj Virovitice. Nakon niza pregleda i bolnica dijagnosticirana mu je toksokaroza, bolest koju uzrokuje parazit Toxocara, a kojeg prenose životinje poput mačaka i pasa. Svoje nepoželjne goste, tvrdi Milan, u tijelu osjeća unatoč terapijama i povremeno vidi na površini ispod kože. Kako je u međuvremenu obolio od lajmske borelioze, bolesti koju prenose krpelji, a koja može napasti i živčani sustav, mnogi su mu govorili kako vjerojatno umišlja da vidi "crviće pod kožom". - Liječnici su to otklonili kao mogućnost. Moj parazit je ostao, ja ga osjećam, a ponekad ga i vidim. Djevojku sam zamolio da snimi taj dio na kojemu se jasno vidi. Posljednji put bilo je to prije dva tjedna. Opet se povukao i sad osjećam samo bolove – priča nam Milan, koji je odlučio svoju muku podijeliti s javnosti ne bi li pronašao nekoga tko je imao ili ima takav problem pa da dozna kako se riješio nametnika.</p><p>Dobio sam razne savjete u zadnje dvije godine od liječnika, i od kolega, prijatelja. Jedna liječnica savjetovala mi je da ga probam uhvatiti, pa sam, kad je taj put izašao baš pod kožu, uzeo tri igle, povezao ih poput češljića i zabio ih u parazita. Dok sam stigao na Hitnu, povukao se. Mene su gledali s čuđenjem i zezali me da to nije parazit nego da sam si instalirao tranzistor. Opisuje Milan u koje je krajnosti odlazio ne bi li se riješio parazita, kojeg nisu vidjeli na ultrazvuku. No prije ovih drastičnih koraka, prošao je niz pregleda, vađenja krvi, davanje stolice na analizu, bolnica, liječnika, terapija. Liječniku je otišao prije dvije godine kad su simptomi postali neizdrživi. Do tada, priča, ne sjeća ni kad je bio kod liječnika jer ga je zdravlje služilo. Jaka upala očiju ga je prije dvije godine natjerala da ga ipak posjeti virovitičku Opću bolnicu.</p><h2>Pozitivan na toksokarozu</h2><p> - Oči su me užasno pekle i, kad sam otišao na pregled, doktorica me je odmah poslala na test na toksokarozu i toksoplazmu. Ne znam što je vidjela u mojim očima da je zatražila taj test, no nalaz na toksoplazmu bio je negativan, dok se toksokaroza pokazala pozitivnom - ističe Milan. Opisao je i druge simptome koje je imao.</p><p>- Povremeno su mi se javljale glavobolje, mučnina i vrtoglavica i gubitak koncentracije. Unatrag godine dana bolovi su postali neizdrživi - priča Milan kojeg su na kraju poslali u zagrebačku Kliniku za infektivne bolesti Fran Mihaljević. Tamo je dobio lijekove nakon brojnih pretraga i poslije šest mjeseci nisu se vidjeli pomaci na bolje.</p><p>- Prvo sam 28 dana pio Albendazol četiri tablete na dan. Stanje mi se malo poboljšalo, ali su nametnici i dalje ostajali u tijelu, te ih povremeno mogu napipati na lijevoj strani prsišta ispod ključne kosti. Najbolje se vidi dok prelazi preko ključne kosti. Izgleda poput gliste i tvrdo je. Širine je dva milimetra, a dužina je više od 10 centimetara. Kad stisnem ispod prsta osjetim kako gmiže, odnosno bježi od pritiska. U zadnjem dijelu je tanji i milim da je to parazitov rep – pojašnjava nam Milan. Dodajući kako mu je poslije određena terapija Mebendazolom. Efekt je bio isti.</p><p>Nakon kratkog poboljšanja stanje se ponovo vratilo na staro. Ističe i kako su mu se za vrijeme terapije pojavljivale kvrge na vratu i leđima veličine lješnjaka koje su se upalile i zagnojile. Mazao ih je uljem da se gnojni sadržaji izgube. - U Klinici ‘Fran Mihaljević’ kazali su mi kako su sve poduzeli, ali ja i dalje imam iste simptome i bolove, te povremeni prolazak parazita kroz gornji dio tijela kao da su na korzu – priča ogorčen Milan. Zbog lajmske bolesti, koju prenosi krpelj, svakodnevno ide na terapiju u Viroviticu i to mu je samo još jedna tegoba zbog parazita.</p><h2>Terapije mu do sada nisu pomogle</h2><p>- Želja mi je da se jave ljudi koji su se susreli s istim nametnicima poput mene, kako bi mi pomogli u liječenju - traži Barić. Kako se ovaj parazit dobiva od mačaka i pasa, sjetio se i da ga je prije četiri godine ogrebla mačka do krvi, no nikad neće doznati je li to uistinu i uzrok njegovih zdravstvenih problema. Dodao je kako su u to vrijeme mačke bile jako bolesne, što je zaključio po njihovim “krmeljavim” očima.</p><p>Koliko su ovakve bolesti učestale i kako ih inače liječe, pitali smo iskusnu infektologinju Maju Capar iz Pule.</p><p>- Konkretan slučaj ne mogu komentirati, no mogu reći da se toksokaroza jako rijetko otkrije i radi se o bolesti od koje uglavnom obole djeca. No kod toksokaroza parazita ni ne možete vidjeti golim okom. Ono što je češće slučaj jest dirofilarija, koja je češće bolest pasa nego mača. Prenose je komarci. Sjećam se konkretnog slučaja djevojke koja je imala glavobolje i neke neobične simptome. Opisivala je i kako bi bol osjećala pri pranju kose. No k nama je došla tek kada joj je natekao kapak. Posumnjala sam na dirofilariju te je poslala okulistici, koja je iz kapka izvadila tog crva, odnosno parazita - opisuje nam Capar. Dodaje i kako je parazit u tom slučaju “šetao” od zatiljka do kapka, gdje su ga na kraju izvadili te zaključuje: - Imala sam više sličnih slučajeva. Takvog parazita se rješava kirurškim putem.</p>