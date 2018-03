Slavonski Brod za čisti zrak: Na prosvjedu majke s djecom

Građanska inicijativa za čist zrak u Slavonskom Brodu u petak je organizirala još jednu u nizu od prosvjednih šetnji na kojima su pozvali sve u Slavonskom Brodu i Hrvatskoj da pomognu u rješavanju pitanja čistog zraka kojeg nisu udahnula djeca rođena prije devet godina.

Bilo je ovo jedno od najvećih prosvjednih okupljanja, procjenjuje se da je bilo oko 1000 prosvjednika, uglavnom su to bile majke i očevi sa svojom djecom, a pridružili su im se i brojni Brođani koji muče istu muku. Veliki petak, simbol muke Isusove organizatori su poistovjetili s mukom koju s čistim zrakom imaju Brođani, mada je ona neusporediva, ali je velika jer su zagađenjem pogođena najviše djeca, starije i bolesne osobe.

- Vlado koliko koštaju naši životi naše djece, Zavrnite ventil da mi prestanemo biti na Ventolinu, What About Me…., samo su neki od transparenata koja su nosila uglavnom djeca. Nabrojane su brojne bolesti djece, majke su rekle da im je dosta pedijatrije i onkologije, žele za svoju djecu da konačno udahnu čist zrak. Nakon okupljanja u Borovskoj ulici prosvjednici su u mirnoj šetnji otišli do trgovačkog centra Colossem, a potom do graničnog prijelaza s BiH s ciljem da njihov prosvjed vide svi oni koji u koloni čekaju na prelazak granice, a idu iz neke od zapadnoeuropskih zemlja.

– Zatrubite za čisti zrak – tražili su od vozača što je većina i učinila. Organizator je najavio još radikalnije aktivnosti, jer očito da sve što je do sada učinjeno nije bilo dovoljno, pa je dogovoreno da čim s radom počne Hrvatski Sabor da organizirano autobusima krenu u Zagreb.