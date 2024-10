HDZ-ovac Dekanić izazvao sudar pa lagao da nije vozio. Policajka je priznala da je lažirala slučaj!

Bivši vukovarsko-srijemski župan i HDZ-ovac Damir Dekanić stigao je u utorak na sud gdje mu se sudi da je izazvao prometnu nesreću nakon koje je lagao da nije on vozio. Sude i policajcima koji su pomogli Dekaniću da zataška nesreću, a to su Nikolina Meseljević, Krešimir Bičanić, Tomislav Farkaš, Marija Serezlija te Mijo Frankić. USKOK tereti bivšeg HDZ-ovog župana da je pod utjecajem alkohola te uslijed nedopuštene i neprilagođene brzine, vozeći službeni auto županije, 17. travnja 2022. godine u Cerni, prouzročio prometnu nezgodu u kojoj su oštećena dva osoba vozila te ograda obiteljske kuće.

U nakani da izbjegne svaku odgovornost za nezgodu, Dekanić se odmah nakon prometne dogovorio s vlasnicom oštećenog vozila i ograde u koju se zabio, Nikolinom Meseljević, da će joj nadoknaditi štetu ako nikome ne kaže da ju je on skrivio. Odmah potom pozvao je svog bratića Krešimira Bičanića, trećeoptuženog, da dođe na mjesto nezgode i preuzme odgovornost na sebe. Tražio je od njega da kaže da je on vozio službeni automobil županije, a da je Dekanić bio suvozač te da je sletio s ceste jer je pokušao izbjeći životinju koja je istrčala na cestu. Sve to Bičanić je i učinio nakon što su je na mjesto događaja došla očevidna ekipa PU Vukovarsko-srijemske.

Jedna policajka priznala, suđenje odgođeno

Prva je na očevid došla policajca Marija Serezlija u pratnji drugog policajca iz ekipe Mije Pranjića. Njih je na to mjesto poslao Tomislav Farkaš, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja, koji je od njih tražio da lažiraju podatke o alkoholiziranosti Dekanića te ostalim okolnostima nesreće. Na suđenje nije došla optužena Nikolina Meseljević, u čiju se ogradu u noći nesreće Dekanić zabio svojim službenim automobilom, a nije došao ni optuženi Mijo Pranjkić.

Odmah na početku USKOK je sudu predložio razdvajanje postupka protiv Marije Serezlije obzirom da se ona ranije nagodila s tužiteljstvom te priznala krivnju, što je sud i prihvatio pa je suđenje Dekaniću i ostalima odgođeno, dok se nastavio postupak samo protiv Serezlije jer je dogovor oko njene sankcije za počinjeno djelo već postignut.

Serezlija je i dalje pod policijskom suspenzijom. I pred sudom je rekla da u potpunosti priznaje djelo koje joj se stavlja na teret. Prema ranije sklopljenom sporazumu između USKOK-a i Marije Serezlije, a koje je sudsko vijeće prihvatilo, predsjednica sudskog vijeća donijela je presudu prema kojoj se Serezliju osuđuje na godinu dana zatvora, preinačeno u 4 godine uvjeta. Izrečena joj je i sigurnosna mjera zabrane obavljanja policijske dužnosti naredne dvije godine. Osuđena je za zlouporabu položaja i ovlasti.