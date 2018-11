Sletio s autom u ocean te ubio svoja dva sina zbog osiguranja

Bio je 9. travnja 2015. godine kada je Ali Elmezayen (44), Egipćanin iz Kalifornije, izgubio kontrolu nad vozilom i upao u ocean u luci u Los Angelesu. U automobilu je bila i njegova partnerica Rabab Diab i njihova dva autistična sina Abdelkarim (8) i Elhassan (13).

Ali Elmezayen, 44, purposely drowned his 8-year-old Adbelkarim and 13-year-old Elhassan sons, who were both severely autistic by driving his car off a California pier. The intent was to wire back to his native Egypt a $6 million insurance policy.https://t.co/IdmFEBhHJS — Christian Rosu (@emctutor) November 17, 2018

Prozor njegovog automobila je bio otvoren i on je isplivao na površinu nakon 30 sekundi. Njegova partnerica nije znala plivati, ali ju je spasao ribar jer je izbila na površinu i počela vikati: 'Moja djeca, moja djeca'.

Dječaci također nisu znali plivati i bili su zavezani na dječjim sjedalicama. Elmezayen je za to vrijeme samo stajao i gledao, rekli su svjedoci.

Ali F. Elmezayen, 44, is scheduled to appear in downtown Los Angeles before a U.S. magistrate judge. https://t.co/EMAHz2Pwlq — NBC Los Angeles (@NBCLA) November 13, 2018

Nažalost, djeca su se utopila i Egipćanin je naplatio novac od životnog osiguranja. Međutim, sada se saznala strašna istina. Monstruozni otac je dvije godine kovao svoj pakleni plan.

- Svjedoci su čuli škripanje guma i vidjeli kako Honda ubrzava prije nego što je proletio, udario u vodu i odmah potonuo - rekao je FBI agent Matthew Parker kada je Elmezayen uhićen prošli tjedan.

Ali Elmezayen is believed to have intentionally drove off a dock in San Pedro on April 9, 2015, two years after he purchased 7 accidental death insurance policies federal officials said https://t.co/14ikqLJreW — KTLA (@KTLA) November 13, 2018

Federalni istražitelji su otkrili da je Elmezayen, koji je proglasio osobni bankrot 2010., potrošio oko četvrtinu svoje godišnje plaće da osigura sebe, svoju dugogodišnju partnericu i njihove sinove na šest milijuna dolara. On je 2012. i 2013. kupio nekoliko polica za slučajnu smrt, a fatalni incident dogodio se samo 12 dana nakon što je i posljednja polica postala važeća nakon isteka roka od dvije godine.

Egyptian Ali Elmezayen charged with fraud after driving off LA pier, killing sons with autism, after purchasing large insurance policy https://t.co/mdp9y6BoQE via @CBSNews — Cynthia Dachowitz (@CynthiaDac) November 15, 2018

Elmezayen je podignuo 260.000 dolara osiguranja, a više od 170.000 je prenio u Egipat.

Par ima i trećeg sina koji je bio u kampu kad se dogodila nesreća.