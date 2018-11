Sletjela s ceste pa šest dana bila u guduri: 'Jela sam travu'

Žena (53) šest je dana preživjela u pustinji u Arizoni jedući samo travu i pijući vodu. Tamo je završila nakon što je 12. listopada izgubila kontrolu nad svojim vozilom na skliskoj cesti u blizini mjesta Wickenbrg.

Automobil je sletio u guduru i zaustavio se na drvetu. Teško ozlijeđena žena prva četiri dana bila je praktički zarobljena u uništenom automobilu prije nego je skupila snagu i ustala se kako bi otišla do obližnje pruge i dozvala pomoć. No, do pruge nije stigla jer se nakon samo 500 metara srušila u suho riječno korito, piše Guardian.

I tko zna koliko bi tamo ostala i bi li preživjela da 18. listopada 30-godišnji farmer Dave Moralez zajedno s ekipom za održavanje cesta nije lovio odbjeglu kravu. On i radnici slučajno su tada uočili oštećenu ogradu uz cestu. Kad su pogledali prema dolje vidjeli su automobil i krenuli prema njemu.

Kad su došli do auta uočili su na zemlji otiske stopala koji su ih odveli do nesretne žene. Pronašli su je dehidriranu, imala je slomljena rebra, iščašeno rame i ozljedu glave. Na sebi je nosila samo majicu, kratke hlače i japanke.

- Nisam siguran bili u tom stanju preživjela još jednu noć, rekao je Moralez.

Po ženu, čije ime nije objavljeno, spasilačka služba stigla je helikopterom i prevezla je u bolnicu.