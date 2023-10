'Slika se s rusofilom Đokovićem, a napada naše zastupnike. Ti, dečko, nemaš nimalo morala'

Plenković se slika s Novakom Đokovićem, to je inače onaj rusofil, genijalan sportaš za kojeg u principu navijam, ali rusofil. Vidite kako je to zgodno, kako se možeš s nekime slikati kako ti se to uklapa u kadar, opleo je po premijeru Andreju Plenkoviću predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je stao pred medije i kritizirao Vladu jer Hrvatska nije ostala suzdržana prilikom glasanja o Rezoluciji UN-a kojom se traži humanitarno primirje u Gazi, već je glasala protiv jer se, kako su naknadno objasnili, u Rezoluciji izrijekom ne osuđuje Hamas za teroristički čin kad je 7. listopada napao Izrael.

Milanovića, naglasio je, oko tog važnog vanjsko-političkog pitanja nisu ni konzultirali. AU tom kontekstu se osvrnuo i na Plenkovićevo licemjerje i druženje sa srbijanskim tenisačem Đokovićem. Naime, Plenković je ovog vikenda sudjelovao na finalu Svjetskog prvenstva u ragbiju u Parizu, a fotografi su uhvatili kadar u kojem Plenković, Đoković i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovaraju i, očito, se dobro zabavljaju jer su se u tom trenutku smijali.

- To slikanje sa Đokovićem, kojeg cijenim kao sportaša i u principu sam na njegovoj strani, to je tako jadno. Baš jadno jer se istovremeno obračunavaš sa saborskim zastupnicima, koji su glasali protiv uvlačenja Hrvatske u rat i obuku vojnika za rat u Ukrajini zato što gledaju hrvatske interese, ali ti nemaš problema okolo se naslikavati s ljudima koji su apsolutno transparentno i otvoreno na strani Moskve. Ti nemaš nimalo morala., dečko, ni malo - poručio je Milanović.