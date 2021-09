U Hrvatskoj uskoro počinje popisivanje stanovništva koje će se odvijati u dvije faze. Prva faza trajat će od 13. do 26 rujna i u tom periodu građani će se moći popisati sami putem sustava e-građani.

U drugoj fazi koja će trajati od 27. rujna do 17. listopada popis stanovništva provodit će popisivači koji će od vrata do vrata prikupljati podatke građana. Popisat će oni koji to nisu učinili online, ali i obaviti kontrolu i ispraviti greške građana prilikom samostalnog popisivanja.

Popis stanovništva provodit će se najdulje do 29. listopada ukoliko do 17. listopada ne budu popisane sve popisne jedinice, a ukupno 1.100 kontrolora pazit će na točnost podataka i rad popisivača.

Na web stranici popis2021.hr objavljen je i elektronički popisni upitnik koji će se ispunjavati prilikom popisivanja stanovništva. On se ispunjava na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom i prikuplja podatke o osobi kućanstvima i stanovima. Građani koji se sami žele popisati na web stranici trebaju kliknuti na link koji vodi na sustav e-građani i nakon autentifikacije mogu pristupiti ispunjavanju upitnika.

Državni zavod za statistiku naglašava kako su svi podaci koji se prikupljaju i obrađuju u potpunosti sigurni i zaštićeni. Kompletan upitnik možete pogledati OVDJE.