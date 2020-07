Sljedećih dana sunčano uz rast temperature, jutra hladnija

<p>Sljedećih dana očekuje nas sunčano vrijeme uz rast dnevne temperature, no s razmjerno svježim jutrima. Dok će ponedjeljak i utorak biti sunčani, u srijedu će biti više oblaka, a u četvrtak postoji povećana vjerojatnost za kišu te pljuskove s grmljavinom. </p><p>Unatoč toplim danima, posebice na kopnu, u jutarnjim satima možemo očekivati svježinu, javlja <a href="https://www.hrt.hr/633746/vrijeme-i-promet/sljedecih-dana-suncano-jutra-svjeza">HRT</a>. Zbog prostrane anticiklone iznad nas će se zadržavati uglavnom suh i ne odveć topao zrak.</p><p>Zbog toga u Slavoniji i Baranji očekuje uglavnom sunčano vrijeme, ujutro samo mjestimice uz rijeke uz mogućnost za kratkotrajnu maglu. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će od jutarnjih 10 do 14, danju porasti do vrijednosti između 23 i 25 stupnjeva.<br/> <br/> Podjednako toplo bit i u središnjoj Hrvatskoj. I ondje će biti većinom sunčano, povremeno tijekom dana uz umjerenu naoblaku pri čemu će puhati slab i umjeren sjeveroistočnjak, kao i u gorju. Na sjevernom će Jadranu puhati bura, uglavnom u prvom dijelu dana još mjestimice jaka, podno Velebita i olujna.</p><p>Poslijepodne vjetar će oslabjeti te će prevladavati sunčano uz prolazno više oblaka u dijelu gorske Hrvatske.</p><p>Toplo vrijeme sa suncem očekuje nas i u Dalmaciji, s ponegdje malom naoblakom, uz najvišu temperaturu između 26 i 30 stupnjeva. Puhat će slaba i umjerena, u noći i ujutro još na udare mjestimice jaka bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak. </p><p>Na Jadranu će prevladavati sunčano, u utorak još s burom, uglavnom slabom i umjerenom, te sjeverozapadnim i jugozapadnim vjetrom.</p>