Crni Lamborghini Huracan izletio je s autoceste A1 kod odmorišta Sokolac. Vozio je Slovenac. Čitatelj je za Večernji list rekao kako je vidio i Ferrari. Navodno su jurili 200 na sat
Slovenac jurio na A1 pa slupao Lamborghini od 300 tisuća €!
Crni Lamborghini Huracan izletio je u četvrtak s kolnika na autocesti A1 kod odmorišta Sokolac blizu Brinja u smjeru Dubrovnika te udario u zaštitnu ogradu. Ličko senjska-policija objavila je da je vozio Slovenac (24).
- Radi se o državljanu Slovenije (24). Zbog neprilagođene brzine i stanja na kolniku koji je bio mokar, a posvuda je bilo i magle, sletio je u 8 sati van kolnika i udario u ogradu. Nije se ozlijedio. Alkotestiran je i nije bio pijan - potvrdila je Ličko-senjska policija.
Prema fotografijama koje je objavila Lika Express, automobil je ostao zaglavljen na ogradi. Čitatelj je za Večernji list rekao da je nekoliko minuta prije nesreće vidio crni Lamborghini i Ferrari kako velikom brzinom prolaze pokraj njega po kiši.
- Projurili su, a bila je kiša. Koma. Po mojoj procjeni, vozili su 200 kilometara na sat - ispričao je čitatelj, koji je Lamborghini ponovno ugledao nedugo nakon toga, kada se zaustavio na odmorištu Sokolac. Slovenac je tako ostao bez svog skupocjenog automobila.
Prije nego što se na njega primijene visoka hrvatska davanja, početne cijene novog Lamborghini Huracána kretale su se u rasponu od otprilike 190.000 eura pa do preko 300.000 € za osnovne izvedbe, prije poreza i dodatnih oprema.
Trenutno se na Njuškalu prodaju po cijeni od 240.000 do 365.000 eura.
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