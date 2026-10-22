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ZABIO SE U OGRADU

Slovenac jurio na A1 pa slupao Lamborghini od 300 tisuća €!

Piše Iva Milotić,
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Slovenac jurio na A1 pa slupao Lamborghini od 300 tisuća €!
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Foto: Lika Express
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Crni Lamborghini Huracan izletio je s autoceste A1 kod odmorišta Sokolac. Vozio je Slovenac. Čitatelj je za Večernji list rekao kako je vidio i Ferrari. Navodno su jurili 200 na sat

Crni Lamborghini Huracan izletio je u četvrtak s kolnika na autocesti A1 kod odmorišta Sokolac blizu Brinja u smjeru Dubrovnika te udario u zaštitnu ogradu. Ličko senjska-policija objavila je da je vozio Slovenac (24).

 - Radi se o državljanu Slovenije (24). Zbog neprilagođene brzine i stanja na kolniku koji je bio mokar, a posvuda je bilo i magle, sletio je u 8 sati van kolnika i udario u ogradu. Nije se ozlijedio. Alkotestiran je i nije bio pijan - potvrdila je Ličko-senjska policija.

Foto: Lika Express

Prema fotografijama koje je objavila Lika Express, automobil je ostao zaglavljen na ogradi.  Čitatelj je za Večernji list rekao da je nekoliko minuta prije nesreće vidio crni Lamborghini i Ferrari kako velikom brzinom prolaze pokraj njega po kiši. 

- Projurili su, a bila je kiša. Koma. Po mojoj procjeni, vozili su 200 kilometara na sat - ispričao je čitatelj, koji je Lamborghini ponovno ugledao nedugo nakon toga, kada se zaustavio na odmorištu Sokolac. Slovenac je tako ostao bez svog skupocjenog automobila. 

Foto: Lika Express

Prije nego što se na njega primijene visoka hrvatska davanja, početne cijene novog Lamborghini Huracána kretale su se u rasponu od otprilike 190.000 eura pa do preko 300.000 € za osnovne izvedbe, prije poreza i dodatnih oprema. 

Trenutno se na Njuškalu prodaju po cijeni od 240.000 do 365.000 eura.  

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