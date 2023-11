Zagrepčanin rekorder Martinja. Imao je 3,69 promila. Slovenac u Međimurju imao 3,05 promila

Najveću koncentraciju alkohola u martinjskom vikendu zabilježili su, prema trenutnim podacima, zagrebački policajci i to kod vozača (52) kojeg su zaustavili u petak, prvog dana preventivne akcije uoči Martinja. Njega su zaustavili na Slavonskoj aveniji te su mu izmjerili 3,69 promila alkohola. Sljedeći na zagrebačkom području je bio vozač s 2,23 promila kojeg su zaustavili u Velikoj Gorici. U ostatku vikenda najviše su zabilježili 2,01 promil kod vozača (45).

Kaznu od 1320 eura dobio je vozač (39), kojeg su međimurski prometni policajci zaustavili pijanog u subotu u 22.55 sati u Maloj Subotici pokraj Čakovca. Vozio je auto slovenskih tablica, a alkotest je pokazao kako je u tijelu imao 3,05 promila alkohola. Osim visoke novčane kazne, na tri mjeseca ostao je i bez vozačke dozvole.

Dan ranije u akciji je bila ličko-senjska policija koja je ulovila pijanog 44-godišnjaka u mjestu Prozor. On je napuhao 2,39 promila te su ga smjestili u pritvor na triježnjenje. Kaznu još čeka.

Ogulinski i sisački policajci zaustavili su i kaznili dvojicu, 25-godišnjaka i 33-godišnjaka te su oba napuhala 2,05 promila.

Osim njima, velika kazna prijeti i 55-godišnjaku iz Viškovaca, kojeg su zaustavili u subotu u 23 sata u Đakovu.

- Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost od 1,89 promila alkohola u krvi. Vozač je smješten na triježnjenje, a za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2.650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova - napisali su iz policije.

U PU bjelovarsko-bilogorskoj izdvojili su tek jedan slučaj iz Garešnice. Ondje su kod 63-godišnjaka testiranjem otkrili 1,59 promila alkohola u krvi.

Da Zagorci više nisu toliko na lošem glasu svjedoče i rezultati akcije gdje su otkrili tek jednog pijanog vozača s 0,89 promila alkohola u organizmu. On je skrivio prometnu nesreću u Zlataru s materijalnom štetom. U vožnji se nije držao svoje strane ceste te je izazvao sudar s materijalnom štetom.

Istarski policajci zbog alkohola su kaznili 35 vozača, a izdvojili su vozača (42) kojeg su zaustavili u Umagu u nedjelju navečer. Njemu su izmjerili 1,79 promila. Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od 1320 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

PU primosko-goranska najveću koncentraciju alkohola od 2,08 g/kg izmjerila je 11. studenog oko 22,05 sati na Srdočima u Rijeci kod 61-godišnjeg vozača auta riječkih tablica. Zbog opasnosti da će nastaviti upravljati vozilom te tako ugrožavati sigurnost prometa, zadržan je u službenim prostorijama policije. Zbog počinjenog prekršaja vozaču je predložena novčana kazna od 1320 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Splitsko-dalmatinska policijska uprava zabilježila je 2,04 promila kao najveću koncentraciju alkohola.

A osječki policajci na svom području su najviše izmjerili 1,89 promila i to kod vozača (55) iz Viškovaca. Njega su zaustavili 11. studenog oko 23 sata u Đakovu.

Požeški policajci navode najveću novčanu kaznu predviđenu za prekršaj koji se dogodio u subotu 11. studenoga 2023. oko 22.50 sati u Požegi u Ulici Jurja Križanića gdje su policijski službenici u prometu zatekli 41-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,15 promila upravljao osobnim automobilom. Vozaču je izdan prekršajni nalog na novčani iznos od 1.320,00 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima „B“ kategorije u trajanju od tri mjeseca.