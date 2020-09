Slovenci iz masovne grobnice iskopali ostatke barem 139 ljudi

<p>Slovensko vladino povjerenstvo za pitanja masovnih egzekucija nakon Drugog svjetskog rata predstavilo je u četvrtak rezultate istraživanja masovne grobnice u mjestu Mostec kod Brežica.</p><p>U nekadašnjem protutenkovskom rovu, na terenu na kojemu su provedena forenzička ispitivanja s obzirom da će se uskoro naći pod vodom zbog gradnje akumulacije u okviru hidrocentrale Brežice, otkopani su od 25. kolovoza do sada posmrtni ostaci barem 139 ljudi, kazao je novinarima Uroš Košir koji je vodio ekipu što je provela ekshumaciju.</p><p>O kolikom se broju žrtava radi, to će se znati nakon završetka ekshumacije i provedene antropološke analize, dodao je.<br/> Pretpostavlja se da su većinom strijeljani pripadnici tzv. poraženih vojski, ali ima i ostataka civila i žena, kažu slovenski forenzičari.<br/> Pronađena su tri mjesta u rovu u kojem su nađeni ostaci triju skupina žrtava i dijelovi predmeta koji su im pripadali, te ostaci streljiva različitoga kalibra.</p><h2>Žrtve Slovenci, Hrvati i Nijemci</h2><p>Ti predmeti govore da su žrtve bile "slovenskog, hrvatskog i njemačkog podrijetla", skoro svi su ubijeni bez obuće i većine odjeće, a većina kostura ima primjetne znakove na kostima ruku koje svjedoče da su prilikom egzekucije bili vezani žicom s rukama otraga, kazao je Košir, dodavši da mjesto stradanja sugerira kako je većina ubijenih ustrijeljena na rubu rova ili kad su u njega pali.</p><p>Kriminalist<strong> Pavel Jamni</strong>k koji se po nalogu vlade niz godina bavi pitanjem poratnih masovnih grobnica, kazao je da je grobnica Mostecu jedna prvih masovnih grobnica za koje se saznalo nakon što se o tome smjelo javno govoriti, da je o njoj još 1995. godine bilo obaviješteno državno odvjetništvo.</p><p>Vladino je povjerenstvu utvrdilo da je na lokaciji Mostec u tenkovskom rovu koji je dug 200 metara dosta ljudskih posmrtnih ostataka i da su ubijanja ljudi koji su tamo dovođeni iz logora iz okolice Ljubljane i Celja trajala od svibnja, pa sve do kraja listopada 1945. godine.</p><p>Predsjednik vladinog povjerenstva za masovne grobnice, povjesničar Jože Dežman, kazao je da takve grobnice omogućuju da se preko arheologije upoznamo s trenutkom smrti žrtava.</p><p>U njima je zabilježen trenutak smrti i tako se možemo približiti žrtvama. Ako počinitelji šute, onda o zločinu govore same žrtve, kazao je, dodavši kako u radu na toj masovnoj grobnici koji se nastavlja treba obaviti daljnja antropološka i forenzička istraživanja u policijskom forenzičkom laboratoriju.</p><p>Nakon toga će posmrtni ostaci žrtava biti prebačeni u kosturnicu žrtava poratnih egzekucija na mariborskom groblju Dobrava, dok će se nađeni predmeti predati Muzeju za noviju povijest u Ljubljani, naveo je Dežman.</p>