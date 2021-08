Brzi antigenski testovi na koronavirus koji su do sada bili besplatni od ponedjeljka se u Sloveniji naplaćuju, čime vlada želi stimulirati brže cijepljenje populacije protiv covida-19, a od plaćanja su izuzeti oni kojima je testiranje potrebno radi posla.

Takvo je testiranje do sada bilo besplatno za sve, a koristilo se najviše radi putovanja ili aktivnosti za koje je trebala covid potvrda. Od sada pa barem do 6. rujna na mjestima gdje se obavlja takvo testiranje osobe će morati dokazati da testiranje trebaju zbog posla kojim se bave, u suprotnom on se naplaćuje između 10 i 12 eura.

Besplatno testiranje antigenskim testom i dalje je moguće za ugostitelje, pedagoške radnike, zaposlene u trgovini i domovima za starije te drugim socijalnim ustanovama, zaposlene u zdravstvu, a besplatno će se moći testirati uz potvrdu poslodavca.

Prestankom finaciranja brzog testiranja preko državnog proračuna vlada želi povećati interes za cijepljenje protiv covida-19 budući da je do sada potpuno cijepljeno samo 41,8 posto ukupne populacije, manje od očekivanja i ispod razine koja bi omogućila bolju kontrolu razvoja epidemije u očekivanom jesenskom valu.