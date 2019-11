Slovenci špekuliraju da bi moglo doći do promjena u vladi

Pred presudno glasovanje o slovenskom proračunu za iduće dvije godine u četvrtak su se ponovo javile špekulacije o mogućim sustavnim promjenama u vladi, odnosno preslagivanju među strankama koje sačinjavaju sadašnju koaliciju premijera Marjana Šareca.

Riječ je o dilemama i razlikama u koaliciji pred presudno glasovanje o državnom proračunu za iduće dvije godine, što se očekuje u noćnim satima ili u petak. Neke stranke u koaliciji podnijele su na vladin proračunski nacrt amandmane koji bi potrošnju iduće godine povećali za stotine milijuna eura.

Glasine da bi u vladi moglo doći do promjena komentirali su u četvrtak i dva prvaka oporbenih stranaka zbog mogućnosti da bi neka od njih mogla ući u koalicijsku vladu nakon preslagivanja.

Kako je za portal katoličkog Radija Ognjišče izjavio predsjednik stranke Nova Slovenija (NSI) Matej Tonin "u politici je sve moguće" i njegova je stranka u stalnoj komunikaciji s drugima, no da u vezi s nagađanjima da će Šarecova vlada pasti i onda doći do popunjavanja vlade novim strankama ne očekuje promjene jer su državnom proračunu i vladi potporu najavili nacionalisti (SNS) Zmage Jelinčiča.

Zato ne očekujem veća iznenađenja, kazao je Tonin kojega je dio tiska u vezi s tim kombinacijama spominjao i kao mogućeg pretendenta na mjesto privremenog premijera.

Slično kao Tonin reagirao je i predsjednik najveće oporbene stranke Slovenske demokratske stranke Janez Janša, kazavši za isti portal da je Šarecova koalicija problematična jer nema parlamentarnu većinu.

Slovenija se s takvim stanjem u kojemu je na vlasti manjinska vlada susreće prvi put u svojoj povijesti i ta koalicija neće izdržati do kraja mandata, izjavio je Janša za Radio Ognjišče, dodavši da je moguće da najprije dođe do rekonstrukcije vlade, a kasnije i do prijevremenih izbora.

Šarec je u srijedu nakon sastanka s predjednicima stranaka svoje koalicije izjavio kako vjeruje da će državni proračun za iduće dvije godine biti prihvaćen, te da nijednoj stranci u koaliciji "nije u interesu pad vlade".

Kako popodne prenosi Slovenska tiskovna agtencija STA, s obzirom na teškoće u funkcioniranju aktualne koalicije zadnjih su tjedana intenzivne špekulacije o razgovorima za moguće rekonstriuranje vlade.

U toj novoj mješovitoj koaliciji prema tim nagađanjima sudjelovale bi Slovenska demokratska stranka (SDS), stranka Nova Slovenjija (NSI), Stranka modernog centra (SMC) i Slovenska nacionalna stranka.

Kako prenosi slovenska agencija, navodno je potvrdu da su se razgovori o toj mogućnosti doista vodili dao i Zdravko Počivalšek, ministar gospodarstva u Šarecovoj vladi, čovjek koji je nedavno postao i predsjednikom Stranke modernog centra (SMC), a smatraju ga političkim pragmatičarem.

Osnivač te strankie je nekadašnji premijer a sadašnji ministar vanjskih poslova Miro Cerar koji se sa stranačkog položaja povukao nakon velikog pada njezina rejtinga.