U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 542 novozaraženih koronavirusom, objavila je u petak slovenska vlada koja će u ponedjeljak s epidemiolozima raspravljati o novim mjerama jer je zemlja ušla u "crvenu" fazu epidemije.

Udio pozitivnih PCR testova iznosi 18,4 posto, tjedni prosjek zaraza u jednom danu iznosi 398, a 14-dnevna incidencija povećana je na 219 slučajeva, što po kriterijima ECDC-a znači da je zemlja ušla u "crvenu" fazu epidemije.

Hospitalizacije rastu više od dva tjedna, pa je u bolnicama trenutno 117 pacijenata, od čega 20 na intenzivnim odjelima.

S dva nova smrtna ishoda broj umrlih od početka epidemije povećao se na 4496, a s obje doze cijepljeno je 42,5 posto stanovništva.

Slovenska vlada će u ponedjeljak će o trenutnoj situaciji i mogućim mjerama razgovarati s epidemiolozima, ponajprije o stanju u bolnicama, ali i o procesu cijepljenja.

Kako prenose mediji, odlučivat će se i o tome hoće li Slovenija sredinom idućeg mjeseca početi nekim kategorijama odobriti treću, booster dozu cjepiva protiv covida.

"Neke države će booster doze odobriti sredinom rujna, a ni mi ne želimo zaostajati", kazao je glasnogovornik vlade Jelko Kacin.

Prema neslužbenim informacijama, dodatne doze najprije bi dobili štićenici domova za starije koji su bili prvi cijepljeni, nakon toga bi na red došli stariji od 50 godina, a onda i svi koji su dobili jednu dozu cjepiva Johnson&Johnson ili dvije doze AstraZenece, ukoliko se za to sami odluče, prenose slovenski mediji.

"Sada raspravljamo i o tome koliko vremena treba proći od punog cijepljenja do dobivanja booster doze, a predviđamo da će to biti razdoblje od šest do osam mjeseci", kazala je infektologinja Mateja Loga koja vodi vladin stručni tim za covid.